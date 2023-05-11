«Автомобилист» повторил предложение «Нефтехимика» Севостьянову и подписал защитника на 2 года

Теги Нефтехимик Автомобилист КХЛ Горняк ВХЛ Александр Севостьянов Хоккей

«Автомобилист» повторил контрактное предложение «Нефтехимика» Александру Севостьянову.

С хоккеистом заключен односторонний контракт сроком на 2 сезона – до 30 апреля 2025 года.

В сезоне-2022/23 Севостьянов провел 6 игр в Фонбет чемпионате КХЛ при показателе полезности «-3» и результативными баллами не отметился.

В регулярном чемпионате ВХЛ в его активе 38 игр и 14 (3+11) очков, в плей-офф 25-летний защитник набрал 7 (5+2) баллов в 10 матчах.

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4 комментария

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oldgordon
Нормальный ход. Защитник неплохой. Главное и ему и Ситникову давать больше игрового времени, чтобы Фима Гуркин как можно реже выходил на площадку. Тогда и команде и болельщикам спокойнее будет.
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Андрей Мельников
а Жукенову значит не повторили?
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Андрей Мельников
спорно. ни митякин , ни жукенов уже на уровень крепких игроков кхл не выйдут
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oldgordon
Ответ Андрей Мельников
а Жукенову значит не повторили?
Не стоит так разбрасываться игроками, Митякина прокидали
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