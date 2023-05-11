«Нефтехимик» заплатит 20 млн рублей «Автомобилисту» за Жукенова. Зарплата игрока – 15 млн

«Автомобилист» получит 20 миллионов рублей от «Нефтехимика» за трансфер Дмитрия Жукенова.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Это денежная компенсация после того, как хоккеист перешел в нижнекамскую команду на правах ограниченно свободного агента, получив оффер-шит.

Зарплата Дмитрия Жукенова в «Нефтехимике» составит 15 миллионов рублей за сезон, об этом информирует «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Жукенов сыграл 15 матчей за «Автомобилист» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка.