«Нефтехимик» заплатит 20 млн рублей «Автомобилисту» за Жукенова. Зарплата игрока – 15 млн

Теги Нефтехимик Автомобилист КХЛ Дмитрий Жукенов Хоккей

«Автомобилист» получит 20 миллионов рублей от «Нефтехимика» за трансфер Дмитрия Жукенова.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Это денежная компенсация после того, как хоккеист перешел в нижнекамскую команду на правах ограниченно свободного агента, получив оффер-шит.

Зарплата Дмитрия Жукенова в «Нефтехимике» составит 15 миллионов рублей за сезон, об этом информирует «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Жукенов сыграл 15 матчей за «Автомобилист» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка.

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1 комментарий

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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Удачи Дммтрий в НХ...
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