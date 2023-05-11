Сергей Федоров: «Ощущения от Кубка Стэнли и Кубка Гагарина несравнимы. Будучи игроком, были силы праздновать, последние два года – попросту отключаюсь от вселенной»

Сергей Федоров назвал несравнимыми ощущения от побед в Кубке Стэнли и Кубке Гагарина.

ЦСКА под руководством выиграл во втором сезоне подряд.

«Ощущения от завоевания Кубка Стэнли и Кубка Гагарина несравнимы.

Когда я был игроком, были силы праздновать. Но в последние два года после финальной сирены я попросту отключаюсь от вселенной.

Как бы мог выглядеть в матче против команды НХЛ? Без понятия.

Соглашусь с игроками, что сложнее всего было в серии с ярославским «Локомотивом». Но, на мой взгляд, каждая серия была по-своему сложной, и каждое новое поражение подливало масла в огонь», – сказал Федоров.