Сергей Федоров: «Ощущения от Кубка Стэнли и Кубка Гагарина несравнимы. Будучи игроком, были силы праздновать, последние два года – попросту отключаюсь от вселенной»
Сергей Федоров назвал несравнимыми ощущения от побед в Кубке Стэнли и Кубке Гагарина.
ЦСКА под руководством Сергея Федорова выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.
«Ощущения от завоевания Кубка Стэнли и Кубка Гагарина несравнимы.
Когда я был игроком, были силы праздновать. Но в последние два года после финальной сирены я попросту отключаюсь от вселенной.
Как бы мог выглядеть ЦСКА в матче против команды НХЛ? Без понятия.
Соглашусь с игроками, что сложнее всего было в серии с ярославским «Локомотивом». Но, на мой взгляд, каждая серия была по-своему сложной, и каждое новое поражение подливало масла в огонь», – сказал Федоров.
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