Около 45 млн рублей в год – зарплата Пьянова в «Авангарде»

Теги Авангард КХЛ Валентин Пьянов Хоккей

«Авангард» будет платить Валентину Пьянову около 45 миллионов рублей в год.

Об этом сообщает Михаил Зислис.

Журналист добавил, что у хоккеиста также были предложения от других клубов с зарплатой 40 миллионов за сезон.

В прошедшем сезоне форвард набрал 32 (9+23) очка при полезности «минус 5» в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 17:47.

В плей-офф хоккеист сыграл 5 игр и записал на свой счет 5 (2+3) баллов при полезности «0». Среднее игровое время – 20:05.

Свою карьеру в КХЛ Пьянов начал в «Авангарде» в сезоне-2012/13.

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5 комментариев

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Иван Буренков
Когда смотришь на такие контракты, понимаешь-какая большая переплата из-за, практически, отсутствие рынка игроков в КХЛ(буквально, выжженная земля из-за лимита и т.п)
+10
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Фёдор Кузнецов
Но Грицюку на 5 больше не дадим
+3
-1
+2
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sokolok
44900?
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0
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Рамис Зарипов
А что Сибири он за эти деньги не нужен?
0
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Hell-On Earth
Ответ Фёдор Кузнецов
Но Грицюку на 5 больше не дадим
Гриц-центр?
0
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0
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