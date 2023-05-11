Около 45 млн рублей в год – зарплата Пьянова в «Авангарде»
«Авангард» будет платить Валентину Пьянову около 45 миллионов рублей в год.
Об этом сообщает Михаил Зислис.
Журналист добавил, что у хоккеиста также были предложения от других клубов с зарплатой 40 миллионов за сезон.
В прошедшем сезоне форвард набрал 32 (9+23) очка при полезности «минус 5» в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 17:47.
В плей-офф хоккеист сыграл 5 игр и записал на свой счет 5 (2+3) баллов при полезности «0». Среднее игровое время – 20:05.
Свою карьеру в КХЛ Пьянов начал в «Авангарде» в сезоне-2012/13.
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