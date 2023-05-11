«Авангард» подтвердил переход Пьянова из «Сибири». Контракт – на два года
Валентин Пьянов перешел из «Сибири» в «Авангард».
31-летний нападающий подписал соглашение с клубом на два года.
Валентин Пьянов выступал за «Сибирь» с 2021 года.
В прошедшем сезоне форвард набрал 32 (9+23) очка при полезности «минус 5» в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 17:47.
В плей-офф хоккеист сыграл 5 игр и записал на свой счет 5 (2+3) баллов при полезности «0». Среднее игровое время – 20:05.
Свою карьеру в КХЛ Пьянов начал в «Авангарде» в сезоне-2012/13.
Омску удачи.