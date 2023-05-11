«Авангард» подтвердил переход Пьянова из «Сибири». Контракт – на два года

Теги Авангард Сибирь переходы КХЛ Валентин Пьянов Хоккей

Валентин Пьянов перешел из «Сибири» в «Авангард».

31-летний нападающий подписал соглашение с клубом на два года.

Валентин Пьянов выступал за «Сибирь» с 2021 года.

В прошедшем сезоне форвард набрал 32 (9+23) очка при полезности «минус 5» в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 17:47.

В плей-офф хоккеист сыграл 5 игр и записал на свой счет 5 (2+3) баллов при полезности «0». Среднее игровое время – 20:05.

Свою карьеру в КХЛ Пьянов начал в «Авангарде» в сезоне-2012/13.

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15 комментариев

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Ованес Оганян
Ответ TyaxO
тоже мне усиление, блин
В современных реалиях - очень даже усиление
+11
-2
+9
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Антон Фёдоров
Он очень медленный, неужели для 2-го звена. Грустно конечно. Лимит всё портит
+10
-2
+8
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Олег
Хороший нападающий.
Омску удачи.
+8
-3
+5
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TyaxO
тоже мне усиление, блин
+9
-5
+4
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VF2
Пьянов всегда хорошо играл за Авангард, что бы ни говорили. Так что с возвращением!
+6
-3
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Booligan
Приходит-уходит-приходит-уходит... Можно считалочку сочинить. Но блин, 50 лямов...
+2
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Влад Пахомов
Добро пожаловать Валентин, ждём голов со вбрасывания)
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Max_ST
Хорошая новость!
+5
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Ястреб
➕ 🤞
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bars1998
45 млн в год)
+1
-1
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Hola Hola
Ответ Ованес Оганян
В современных реалиях - очень даже усиление
Относительно чего усиление? Он слабее всех ушедших из топ-6. Ладно, если он в третье звено берется. Но что-то у меня насчет этого большие сомнения. Сдается мне, будет во втором играть.
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Нет Его
Ответ Dragon10
В Салават вроде за 35 не согласился. Авангард больше предложил? Хотя, может просто играть хочет за родной клуб
Он воспитанник, конечно хочет играть за родной город и клуб
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