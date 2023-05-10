Валерий Каменский: «У Мичкова есть все, чтобы встать в один ряд с Овечкиным и Малкиным. Стоит съездить в НХЛ в тренировочный лагерь»

Теги СКА Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Валерий Каменский КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Валерий Каменский сравнил Матвея Мичкова с Александром Овечкиным с точки зрения потенциала.

«Мичков имеет все для того, чтобы встать в один ряд с Овечкиным и Малкиным. У него прекрасный креативный взгляд на хоккей. Он непредсказуемый для соперников. К тому же он обладает большим желанием биться в каждом матче. Все в его руках.

Стоит ли ему уезжать в ближайшее время в НХЛ? Думаю, стоит съездить в тренировочный лагерь, чтобы все посмотреть и изучить. А потом принимать решение по продолжению карьеры», — сказал член правления Федерации хоккея России.

Мичков опубликовал фото с Овечкиным: «Легенда»

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13 комментариев

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цэсемьэр
на мой взгляд, всего, чтобы встать в один ряд с Мозякиным, у него не меньше.
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Andrew Petrov
по стилю он между Мозякиным и Дацюком какой там Овечкин или Малкин!?он никогда даже роста такого не достигнет, а высот тем более...мельчаем..
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Дмитрий Травницкий
сначала надо узнать в какую команду ехать( драфт через месяц). А потом уже решать ехать- не ехать. Может даже вариант а-ля Линдрос, если выпадет Аризона( моё частное мнение).
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Maxim Shumov
Если сравнивать с Малкиным - то у Матвея нет такого роста и веса, чтоб можно было так пробиваться в чужую зону. Да и вообще с такими габаритами наверняка трудно придется адаптироваться к силовой НХЛ.
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Сергей Жарковский
Если есть возможность и желание нужно ехать!👍
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Олег
Матвей лёгкий как по мне.
Ему бы веса набрать. И будет Чикаго....
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_Абырвалг_
Ну это вряд ли. Матвей, слишком маленький и легкий, тяжело будет когда мало будет чистого льда , много будет силовой борьбы,игры в корпус, что в нашем чемпионате редкость.
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Dmitry Ptitsyn
Ромка не отпустит до 27 года
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Haman
Ответ Олег
Матвей лёгкий как по мне. Ему бы веса набрать. И будет Чикаго....
В сложившихся условиях в «Чикаго» будет Бедард, которого сравнивают с Кросби и Макдэвидом. Мичков мог бы рассматриваться как претендент на первый выбор, не будь у него контракт в КХЛ еще на 3 года. Думаю, что если и не в топ-3, то из топ-5 он точно не выпадет. Идеально было бы, конечно, упасть до 8-го пика, и попасть в «Вашингтон» в пару к старому другу Мирошниченко, который был выбран «Кэпс» год назад. Но маловероятно, что Мичков упадет так низко. Потенциал огромный. А подождать три года, когда выбор стоит между лучшим из доступных игроков или кем-то очевидно более слабым, уже не кажется такой уж непосильной задачей.
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Олег
Ответ Haman
В сложившихся условиях в «Чикаго» будет Бедард, которого сравнивают с Кросби и Макдэвидом. Мичков мог бы рассматриваться как претендент на первый выбор, не будь у него контракт в КХЛ еще на 3 года. Думаю, что если и не в топ-3, то из топ-5 он точно не выпадет. Идеально было бы, конечно, упасть до 8-го пика, и попасть в «Вашингтон» в пару к старому другу Мирошниченко, который был выбран «Кэпс» год назад. Но маловероятно, что Мичков упадет так низко. Потенциал огромный. А подождать три года, когда выбор стоит между лучшим из доступных игроков или кем-то очевидно более слабым, уже не кажется такой уж непосильной задачей.
Я вас понял. Я имел в виду Чикаго
на дворовом сленге (хорошо)😉
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Иван Иванов
Ответ Maxim Shumov
Если сравнивать с Малкиным - то у Матвея нет такого роста и веса, чтоб можно было так пробиваться в чужую зону. Да и вообще с такими габаритами наверняка трудно придется адаптироваться к силовой НХЛ.
Он имел в виду потенциал, а не габариты. По росту он сравним с марнером, ну или с дацюком, они тоже не гиганты, но кое-что достигли в силовой НХЛ. Сан-луи и годро ещё меньше.
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