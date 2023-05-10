Валерий Каменский: «У Мичкова есть все, чтобы встать в один ряд с Овечкиным и Малкиным. Стоит съездить в НХЛ в тренировочный лагерь»
Валерий Каменский сравнил Матвея Мичкова с Александром Овечкиным с точки зрения потенциала.
«Мичков имеет все для того, чтобы встать в один ряд с Овечкиным и Малкиным. У него прекрасный креативный взгляд на хоккей. Он непредсказуемый для соперников. К тому же он обладает большим желанием биться в каждом матче. Все в его руках.
Стоит ли ему уезжать в ближайшее время в НХЛ? Думаю, стоит съездить в тренировочный лагерь, чтобы все посмотреть и изучить. А потом принимать решение по продолжению карьеры», — сказал член правления Федерации хоккея России.
Ему бы веса набрать. И будет Чикаго....
на дворовом сленге (хорошо)😉