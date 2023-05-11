Тренер вратарей ЦСКА Наумов о Федотове в армии: «Весенний призыв уже был. Значит, он должен скоро уволиться»

Теги ЦСКА КХЛ Сергей Наумов Иван Федотов Хоккей

Сергей Наумов считает, что Иван Федотов вернется на свой уровень после службы в армии.

— Когда в последний раз общались с Федотовым?

— Месяца два назад. Мы не часто с ним контактируем, но переписывались и голосовые сообщения посылали друг другу. Спрашивали, как дела.

— И как у него дела?

— Я два месяца не общался с ним, поэтому не знаю, как сейчас дела. Знаю только, что весенний призыв уже был. Значит, он должен скоро уволиться. А дальше это вопрос к другим людям, которые занимаются именно трансферами.

— На ваш взгляд, каковы его шансы после событий последнего года вернуться в хоккей и на тот уровень, который он показывал в позапрошлом сезоне?

— Я думаю, что с его стремлением и в силу возраста (все равно он не возрастной вратарь) это будет вопрос не очень сложный. Больше в психологическом плане есть вопросы. Желание вернуться, чтобы доказать, — это может наложить какой-то отпечаток.

В остальном я думаю, что вернуться на свой уровень для Федотова — не большая проблема, – сказал тренер вратарей ЦСКА.

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16 комментариев

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Евгений Исаев
Сразу видно - Наумов тоже "откосивший" и ни черта про службу не знает! Весенний призыв не "был", а начался 1 апреля и продолжается (до 15 июля!!!)!
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+22
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newwaver
Может ведь остаться на контракте. Тем более, если ефрейтора дадут или младшего сержанта.
+13
-1
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Sergejs Fedotovs
Что еще Федотову придумают, чтобы в Филадельфию не отпускать? Под мобилизацию отправят? Мичкову определенно не стоит возвращаться с драфта в этом году, если ему карьера важна
+10
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lus
Ответ Игорь Иванов
Да, но приказ об увольнении тех кто был призван весной прошлого года когда выходит? Это и имелось в виду.
Это один и тот же документ, а точнее указ: Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2023 года № 220 "О призыве в апреле - июле 2023 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву".
+6
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Игорь Иванов
Ответ lus
Это один и тот же документ, а точнее указ: Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2023 года № 220 "О призыве в апреле - июле 2023 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву".
Ну вот и суть, об это Наумов и говорит.Приказ о призыве был,следовательно и об увольнении.
+5
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Kazanest
Ответ Melnikov1968
Федотова уволят не раньше той даты когда он был призван, позже могут, раньше - нет.
Минус отпуск должен быть.
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Костя Кот
переписывались часто с ним.
и как у него дела?
не знаю, весенний призыв начался🤷
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Игорь Иванов
Ответ Евгений Исаев
Сразу видно - Наумов тоже "откосивший" и ни черта про службу не знает! Весенний призыв не "был", а начался 1 апреля и продолжается (до 15 июля!!!)!
Да, но приказ об увольнении тех кто был призван весной прошлого года когда выходит? Это и имелось в виду.
+2
0
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Enich
Забавно, конечно. Дело даже не в армии.
Помню, как все(большинство экспертов) говорили, что Федотов сырой для ЦСКА и вратаря номер один. Потом хороший сезон со сборной и кубок Гагарина.проехали. Потом все говорили, что для нового Кубка в ЦСКА нет(снова) номера один - кубок взял уверено Рейдеборн:)).
Может дело не во вратарях, ав работе с ними?
Это только мои догадки, конечно. Но не может же это быть простым совпадением:))
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Adeen
Врёт. Всё он в курсе)
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Melnikov1968
Федотова уволят не раньше той даты когда он был призван, позже могут, раньше - нет.
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Мосгорсуд
С выходом на свой уровень, думаю проблем не будет, многое будет зависеть о степени обиды на клуб и соответственно на игру
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lus
Ответ Melnikov1968
Федотова уволят не раньше той даты когда он был призван, позже могут, раньше - нет.
Неправильно. Весенний призыв осуществляется в течение апреля - июля и конкретная дата призыва и увольнения здесь ни как не соотносятся, т.е. необязательно, чтобы человек прослужил не менее 365 дней. Я сам на месяц раньше уволился, т.е. по вашей логике не дослужил один месяц.
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Кирилл19
Ответ Melnikov1968
Федотова уволят не раньше той даты когда он был призван, позже могут, раньше - нет.
Позже не могут, раньше - да.
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