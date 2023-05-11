Тренер вратарей ЦСКА Наумов о Федотове в армии: «Весенний призыв уже был. Значит, он должен скоро уволиться»

Сергей Наумов считает, что Иван Федотов вернется на свой уровень после службы в армии.

— Когда в последний раз общались с Федотовым?

— Месяца два назад. Мы не часто с ним контактируем, но переписывались и голосовые сообщения посылали друг другу. Спрашивали, как дела.

— И как у него дела?

— Я два месяца не общался с ним, поэтому не знаю, как сейчас дела. Знаю только, что весенний призыв уже был. Значит, он должен скоро уволиться. А дальше это вопрос к другим людям, которые занимаются именно трансферами.

— На ваш взгляд, каковы его шансы после событий последнего года вернуться в хоккей и на тот уровень, который он показывал в позапрошлом сезоне?

— Я думаю, что с его стремлением и в силу возраста (все равно он не возрастной вратарь) это будет вопрос не очень сложный. Больше в психологическом плане есть вопросы. Желание вернуться, чтобы доказать, — это может наложить какой-то отпечаток.

В остальном я думаю, что вернуться на свой уровень для — не большая проблема, – сказал тренер вратарей .