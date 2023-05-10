Дмитрий Васильев: «ЧМ по хоккею без России мне совсем неинтересен. Наши бы здорово дали бой всем хейтерам, стали бы чемпионами, возможно»

Дмитрий Васильев заявил, что ему неинтересен ЧМ по хоккею без сборной России.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров на сезон-2023/24.

«Я всегда смотрел чемпионат мира по хоккею, от первого и до последнего матча болел за наших. Но чемпионат мира без участия России мне будет совсем неинтересен.

Мне никакие соревнования неинтересны без участия России, особенно, в которых наша команда – один из фаворитов.

Возможно, Россия стала бы чемпионом мира. Все возможно, это же спорт. Россия – всегда фаворит, даже не в лучшей форме претендует на медали. Для золотых медалей еще и фактор везения нужен.

Наши бы здорово дали бой всем этим хейтерам в отношении России», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону .