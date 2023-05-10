Дмитрий Васильев: «ЧМ по хоккею без России мне совсем неинтересен. Наши бы здорово дали бой всем хейтерам, стали бы чемпионами, возможно»

Теги Сборная России по хоккею ЧМ по хоккею Дмитрий Васильев Хоккей

Дмитрий Васильев заявил, что ему неинтересен ЧМ по хоккею без сборной России.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров на сезон-2023/24.

«Я всегда смотрел чемпионат мира по хоккею, от первого и до последнего матча болел за наших. Но чемпионат мира без участия России мне будет совсем неинтересен.

Мне никакие соревнования неинтересны без участия России, особенно, в которых наша команда – один из фаворитов.

Возможно, Россия стала бы чемпионом мира. Все возможно, это же спорт. Россия – всегда фаворит, даже не в лучшей форме претендует на медали. Для золотых медалей еще и фактор везения нужен.

Наши бы здорово дали бой всем этим хейтерам в отношении России», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

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4 комментария

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Фанат Сан-Марино
Всё бы доказали хейтерам, вылетев в 1/4 финала
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Ковид 07.10.52
Мы бы им дали, если бы они нас догнали....тьфу...даже матчи сборной из НХЛ боятся организовать...тьфу еще раз....а везде кричат, что наши патриоты в НХЛ....
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avcgloronalduMU
если не интересует, то зачем многие и все время говорят о разного рода ЧМ и че
+2
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