Беруби о Бучневиче в роли центра: «Он очень хорошо сыграл. Был лучшим на вбрасываниях в «Сент-Луисе»

остался доволен игрой Павла Бучневича в центре.

Российский форвард « » провел матч регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:2) в роли центрфорварда. Его партнерами были Якуб Врана и Каспери Капанен.

«Я считаю, что он очень хорошо сыграл. Был лучшим на вбрасываниях в нашей команде (выиграл 60% попыток, 9 из 15 – прим. Sports.ru).

Их звено забросило шайбу. Он показывал уверенную игру в течение всего вечера», – сказал главный тренер «блюзменов».

Отметим, что Брэйден Шенн на точке выиграл 7 попыток из 23 (30%), Роберт Томас – 6 из 18 (33%), Никита Александров – 4 из 10 (40%).