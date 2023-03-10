Беруби о Бучневиче в роли центра: «Он очень хорошо сыграл. Был лучшим на вбрасываниях в «Сент-Луисе»

Теги Сент-Луис НХЛ Крэйг Беруби Брэйден Шенн Павел Бучневич Роберт Томас Никита Александров Хоккей

Крэйг Беруби остался доволен игрой Павла Бучневича в центре. 

Российский форвард «Сент-Луиса» провел матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:2) в роли центрфорварда. Его партнерами были Якуб Врана и Каспери Капанен. 

«Я считаю, что он очень хорошо сыграл. Был лучшим на вбрасываниях в нашей команде (выиграл 60% попыток, 9 из 15 – прим. Sports.ru).

Их звено забросило шайбу. Он показывал уверенную игру в течение всего вечера», – сказал главный тренер «блюзменов». 

Отметим, что Брэйден Шенн на точке выиграл 7 попыток из 23 (30%), Роберт Томас – 6 из 18 (33%), Никита Александров – 4 из 10 (40%). 

4 комментария

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Алексей Кавалив
насколько помню по спортшколе он в центре и играл, с тем учетом что он стал хорош в обороне возможно у нас появится элитный центр
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вперёд спартак
дожили, центров наигрывают за нас
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TimGI86
В принципе приличный центр может получиться, умеет играть в обороне, читает игру, плюс как получается на точке играет хорошо. Помнится на Скользком льду Бучневич рассказывал про тактические тонкости по игре на вбрасывании и в зоне обороны, голова на плечах у него точно есть
+8
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+8
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Фёдор Кузнецов
Берут растит центров для сборной
+7
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+7
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