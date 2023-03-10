Беруби о Бучневиче в роли центра: «Он очень хорошо сыграл. Был лучшим на вбрасываниях в «Сент-Луисе»
Крэйг Беруби остался доволен игрой Павла Бучневича в центре.
Российский форвард «Сент-Луиса» провел матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:2) в роли центрфорварда. Его партнерами были Якуб Врана и Каспери Капанен.
«Я считаю, что он очень хорошо сыграл. Был лучшим на вбрасываниях в нашей команде (выиграл 60% попыток, 9 из 15 – прим. Sports.ru).
Их звено забросило шайбу. Он показывал уверенную игру в течение всего вечера», – сказал главный тренер «блюзменов».
Отметим, что Брэйден Шенн на точке выиграл 7 попыток из 23 (30%), Роберт Томас – 6 из 18 (33%), Никита Александров – 4 из 10 (40%).
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