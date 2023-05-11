Драйзайтль вышел на 7-е место по очкам (77) и передачам (46) в плей-офф в истории «Эдмонтона»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Чарли Хадди Эса Тикканен Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль сделал голевую передачу в 4-м матче с «Вегасом» (4:1, 2-2) серии 2-го раунда Кубка Стэнли.

Форвард набрал 77-е (31+46) очко в плей-офф за карьеру и вышел на 7-е место в истории «Ойлерс», догнав Чарли Хадди. Рекордсмен клуба по этому показателю – Уэйн Гретцки (252).

Также Драйзайтль вышел на 7-е место в истории «Эдмонтона» по результативным передачам (46), сравнявшись с Эсой Тикканеном. Рекордсмен клуба по этому показателю – Уэйн Гретцки (171).

В 10 матчах текущего розыгрыша на счету Драйзайтля 18 (13+5) баллов, и по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров.

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5 комментариев

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Альфа Консалтинг
где Гретцки прошел там трава не растет
+23
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+23
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Владислав Никонов
КО нченный Пьетранжело чуть руку ему не сломал нарочно в конце игры.
+11
-3
+8
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Maxim Shumov
Одно существо из Вегаса нашло доступный для себя способ сдерживания Леона - надо просто попытаться сломать ему руку. По хорошему - такую гопоту надо дисквалифицировать.
+10
-2
+8
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Misson
Это еще сколько Драйзайтлю надо пройти серий плей-офф, чтобы приблизиться к Грецки? Если только как Ягр и Хара не будет до 42-44 лет пылить в лиге.
+2
0
+2
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Idacius
В общем, если мечтаешь какие-то бомбардирские клубные рекорды бить, то в Эдмонтон точно не стоит идти:)
+1
0
+1
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