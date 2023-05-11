Драйзайтль вышел на 7-е место по очкам (77) и передачам (46) в плей-офф в истории «Эдмонтона»

сделал голевую передачу в 4-м матче с «Вегасом» (4:1, 2-2) серии 2-го раунда Кубка Стэнли.

Форвард набрал 77-е (31+46) очко в плей-офф за карьеру и вышел на 7-е место в истории «Ойлерс», догнав Чарли Хадди. Рекордсмен клуба по этому показателю – (252).

Также Драйзайтль вышел на 7-е место в истории « » по результативным передачам (46), сравнявшись с . Рекордсмен клуба по этому показателю – Уэйн Гретцки (171).

В 10 матчах текущего розыгрыша на счету Драйзайтля 18 (13+5) баллов, и по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров.