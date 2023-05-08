Тренер «Эдмонтона» о Драйзайтле: «Леон – современная версия мощного форварда. Он крупный парень, но с невероятным мастерством»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Леон Драйзайтль Джей Вудкрофт Хоккей

Джей Вудкрофт считает Леона Драйзайтля примером современного мощного форварда.

«Посмотрите, какое место занимает его имя с точки зрения игры в плей-офф среди великих хоккеистов. 

Он делает особенные вещи, но это происходит не впервые. В прошлом сезоне он делал эти вещи на одной ноге.

Я видел, как он еще раньше [в прошлых сезонах] показывал хорошую статистику в плей-офф. Удивлен ли я? Нет, скорее благодарен.

Думаю, что Леон – это современная версия того, как выглядит мощный форвард.

Он крупный парень, но с невероятным мастерством. Он играет в хоккей, применяя свой физическую мощь. Это современный мощный форвард. Нам повезло, что он у нас есть», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт.

Леон Драйзайтль набрал 17 (13+4) очков в 8 матчах плей-офф.

5 комментариев

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Егор Ковынёв
Что там по драфт лотерее? Во сколько по мск узнаем кого будет тащить Бедард?)
+2
0
+2
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Latenight Radio
Ответ Егор Ковынёв
Что там по драфт лотерее? Во сколько по мск узнаем кого будет тащить Бедард?)
В три часа начало.
+2
0
+2
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k.vlad
Почти меня повторил)
0
0
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Splin
Ответ Егор Ковынёв
Что там по драфт лотерее? Во сколько по мск узнаем кого будет тащить Бедард?)
Анахайм😬😬😬
0
0
0
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Джон Мщузавсех
Ответ Егор Ковынёв
Что там по драфт лотерее? Во сколько по мск узнаем кого будет тащить Бедард?)
Топить.
0
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