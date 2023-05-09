Мичков о 5:1 с Беларусью: «Сегодня перед «Россией 25» была двойная ответственность. Мы не имели права проиграть, выкладывались по максимуму»

Теги Сборная России по хоккею болельщики Сборная Беларуси по хоккею Чемпионат.com Ярослав Лихачев Матвей Мичков сборная России U25 Хоккей

Матвей Мичков высказался о победе в матче против сборной Беларуси.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

«Сегодня перед нами была двойная ответственность. Мы не имели права проиграть. Выходили с двойным настроем. Слава богу, что получилось победить. Все выкладывались по максимуму.

Была нереальная атмосфера. Очень приятно, когда приходит столько народу смотреть и поддерживать сборную России. Тем более что сегодня был праздник. Очень хотелось порадовать болельщиков своей игрой. Надеюсь, что им понравилось.

Попытка лакросса? Хотелось бы, чтобы лакросс всегда получался. Но такова жизнь. Если бы все получалось, то не было бы смысла работать. Ничего страшного. Есть следующие игры. Будем работать над этим компонентом, чтобы в следующий раз был гол, а не просто красивый момент.

Игра с Лихачевым? Классное взаимодействие. Думаю, тренерский штаб увидел, что мы можем сыграть вместе, и дал нам возможность попробовать. Думаю, у нас сегодня получилось неплохо. Единственное – нужно хладнокровнее реализовывать свои моменты.

К сожалению, сегодня нам не удалось забить. Нужно работать и ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. У нас есть определенная «химия» с Яриком, но нужно ответственнее относиться к моментам и забивать голы», – сказал нападающий сборной «России 25» Мичков.

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4 комментария

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Angryslon
Дурень ты малолетний! Какая двойная ответственность? Какое "не имели права"? Вы что, со сборной Германии играли? Такое впечатление, что от Кожевникова заразился нести бред!
+6
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Виталий Желтоусов
Мне непонятно почему так важно было обыграть именно Беларусь??? При чем тут 9 мая и товарняк???!!!
+2
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