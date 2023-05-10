Владимир Крикунов: «Без России зрелищность ЧМ упадет. Нынешняя сборная могла бы за медали бороться, у нас много очень хороших ребят»

Владимир Крикунов считает, что без сборной России зрелищность ЧМ по хоккею упадет.

«На чемпионате мира не будет наших ребят, интерес не тот будет у людей, но все скауты обязательно посмотрят игры. В КХЛ по три легионера клубы могут заявлять, все наши скауты посмотрят за турниром. Я сам буду смотреть, будет интересно.

Естественно, без сборной России зрелищность турнира упадет. Посмотрите, сколько собирается народа на турнирах, когда играет наша сборная. Россиян будет не хватать.

Фавориты на ЧМ? Шведы могут собрать хорошую команду. Мы тоже могли собрать очень хорошую сборную, если бы играли там. Нынешняя сборная России могла бы за медали бороться, у нас много очень хороших, интересных ребят», – заявил бывший главный тренер сборной России Крикунов.