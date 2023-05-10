Владимир Крикунов: «Без России зрелищность ЧМ упадет. Нынешняя сборная могла бы за медали бороться, у нас много очень хороших ребят»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Крикунов Сборная Швеции по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Владимир Крикунов считает, что без сборной России зрелищность ЧМ по хоккею упадет.

«На чемпионате мира не будет наших ребят, интерес не тот будет у людей, но все скауты обязательно посмотрят игры. В КХЛ по три легионера клубы могут заявлять, все наши скауты посмотрят за турниром. Я сам буду смотреть, будет интересно.

Естественно, без сборной России зрелищность турнира упадет. Посмотрите, сколько собирается народа на турнирах, когда играет наша сборная. Россиян будет не хватать.

Фавориты на ЧМ? Шведы могут собрать хорошую команду. Мы тоже могли собрать очень хорошую сборную, если бы играли там. Нынешняя сборная России могла бы за медали бороться, у нас много очень хороших, интересных ребят», – заявил бывший главный тренер сборной России Крикунов.

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21 комментарий

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Док163
Да всем пофигу на отсутствие сборной России.
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Алексей Дольский
Да с Ротенбергом мы этот ЧМ взяли бы с детишками 15 лет, таков гений нашего тренерского цеха Ромка Ротенберг)
+11
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Bashibuzuck
1. Зрелищность не упадет
2. За медали бороться могли бы
+9
-4
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Baxxter
Зрелищность ЧМ потеряет только для россиян, т.к. интерес к турниру всегда чуть ниже, когда твоя сборная не играет. А остальным пофиг, наоборот, одним конкурентом меньше.
+6
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+5
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Ми Ша
Без России всем спокойней и комфортней … по-видимому
+4
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Виталий Кошкин
А чего это только за медали?))) А в общем мир без России проживет. И неплохо проживет.
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Melnikov1968
Все эти сослагательные наклонения не имеют никакого смысла.
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Белый офицер
Он и с Россией не особо зрелищный был. А сейчас так и подавно... .. .
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Vitezslav
Ответ Док163
Да всем пофигу на отсутствие сборной России.
В спорте, где за победу борятся 3-5, иногда 7 сборных выпадение любой значимо, хоть и не катастрофично.
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Док163
Ответ Vitezslav
В спорте, где за победу борятся 3-5, иногда 7 сборных выпадение любой значимо, хоть и не катастрофично.
для чего значимо? коммерческий рынок чемпионата мира не пострадает - Европа без проблем его компенсирует! со спортивной точки зрения - даже лучше другим командам, таким как условная Германия или Швейцария - больше шансов на медали! Так что всем ПОФИГУ!
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jonnysilverhand01
Раньше успехом считалось только золото, теперь оказывается могли бы и за медали побороться … так мало того, благодаря гениальной геополитики, теперь вообще не участвуем … спасибо Байден !
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Кавабунга Шреддоголовый
Он и с присутствием России не всегда зрелищем блистал и никаких медалей не было бы
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Владислав Шамбазов
возможно...
но без ротана!
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Док163
Ответ Vitezslav
Интересных матчей станет меньше. Матчей Россия - Швеция или Россия - Канада не будет, а они и стадионы собирают, и рейтинги делают. Так что потери определённо будут. Европа компенсирует? Каким именно образом? Почему-то люди начнут активнее смотреть хоккей после отстранения РФ? Или страны явно внесут? Ещё раз: каким образом Европа компенсирует?
Компенсируют реализацией прав и рекламными контрактами с новыми участниками чемпионатов. Эти интересные матчи потеряны только для России. Вместо них все посмотреть условный матч Швеция Канада. или иной другой. всем ПОФИГУ.
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Док163
Ответ Vitezslav
Интересных матчей станет меньше. Матчей Россия - Швеция или Россия - Канада не будет, а они и стадионы собирают, и рейтинги делают. Так что потери определённо будут. Европа компенсирует? Каким именно образом? Почему-то люди начнут активнее смотреть хоккей после отстранения РФ? Или страны явно внесут? Ещё раз: каким образом Европа компенсирует?
ну и да - люди начнут активнее смотреть хоккей, потому что добавляются две другие страны вместо России и Беларуси. Новый рынок, новые болельщики, новый интерес, новые матчи, новые рекламные контракты и реализация прав.
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Sergejs Fedotovs
Ответ Vitezslav
В спорте, где за победу борятся 3-5, иногда 7 сборных выпадение любой значимо, хоть и не катастрофично.
ключевое здесь - бороться за победу. Россия уже давно не в состоянии за победу бороться на ЧМ, поэтому нет, из обоймы претендентов никто не выпал
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