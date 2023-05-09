Квартальнов о том, что Ковгореня толкнул соперника клюшкой, находясь на скамейке: «Неприятный поступок. Надо было прыгнуть на лед, скинуть перчатки и дать бой»

Дмитрий Квартальнов высказался об удалении Арсения Ковгорени в игре с «Россией 25».

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

Нападающий белорусской команды Ковгореня получил 5+20 за толчок клюшкой одного из российских игроков по ходу матча. В момент нарушения он находился на скамейке запасных.

– Хотелось бы поздравить с самым великим праздником наших двух стран. С праздником Победы. По игре – проиграли по делу. Команда соперника была быстрее, заряженнее, больше хотела. Мы проиграли в базовых вещах.

– Оцените действия Ковгорени. Насколько оправдано его поведение?

– Это не украшает. Надо было выйти, прыгнуть на лед, скинуть перчатки и дать бой. Это неприятный поступок. Но мы примем меры.

– Это следствие действий Мичкова, который пытался забить издевательски?

– Это игрок не моей команды. Вопрос к тренеру другой команды, – сказал главный тренер сборной Беларуси Квартальнов.

Мичков попытался забить лакросс-гол в матче с Беларусью, но попал в перекладину