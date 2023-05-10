Виктор Козлов: «Рад, что Амиров остается в «Салавате». Рассчитываем на него и надеемся на скорейшее возвращение на лед»

Виктор Козлов высказался о новом контракте Родиона Амирова с «Салаватом».

«Рад, что остается в команде. Я и весь тренерский штаб рассчитываем на него и надеемся на скорейшее возвращение на лед.

Родион постоянно на связи, весь сезон он поддерживал команду. Это талантливый и сильный парень, который, безусловно, нас усилит», – сказал главный тренер « » .