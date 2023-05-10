Виктор Козлов: «Рад, что Амиров остается в «Салавате». Рассчитываем на него и надеемся на скорейшее возвращение на лед»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Родион Амиров Хоккей

Виктор Козлов высказался о новом контракте Родиона Амирова с «Салаватом».

«Рад, что Родион Амиров остается в команде. Я и весь тренерский штаб рассчитываем на него и надеемся на скорейшее возвращение на лед.

Родион постоянно на связи, весь сезон он поддерживал команду. Это талантливый и сильный парень, который, безусловно, нас усилит», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов

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2 комментария

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Ачиваков Марат
А в каком он сейчас состоянии в плане выздоровления? Надеемся на него, пусть все будет хорошо. Ждем с нетерпением Родион!
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RusSh
Скорее всего Салават оказывает поддержку подписывая с ним контракт. За счет бюджета Салавата проходит лечение. Не думаю, что следует ждать скорого возвращения Радиона на лед. И если выйдет, то не понятно в каких кондициях он будет. В любом случае Салават молодец, что поддерживает Родиона. Прям в этом отношении честь и хвала руководству СЮ.
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