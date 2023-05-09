Ротенберг о «Соколе» в КХЛ: «Чем больше команд, тем лучше, Красноярск – хоккейный город. Если найдется финансирование, мы двумя руками за»

Роман Ротенберг высказался о возможном вступлении «Сокола» в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

– Насколько созрел местный «Сокол» на повышение в КХЛ?

– Губернатор примет правильное решение. Чем больше команд, тем лучше для всех.

Это хоккейный город, здесь хорошая школа, много хороших юниоров. Вопрос есть в финансировании. Если найдется финансирование, мы двумя руками за, чтобы здесь была команда .

Чем больше игр, тем лучше для всех, – сказал главный тренер СКА и «России 25» .