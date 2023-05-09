Ротенберг о «Соколе» в КХЛ: «Чем больше команд, тем лучше, Красноярск – хоккейный город. Если найдется финансирование, мы двумя руками за»

Теги КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Роман Ротенберг Матч ТВ деньги сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возможном вступлении «Сокола» в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

– Насколько созрел местный «Сокол» на повышение в КХЛ?

– Губернатор примет правильное решение. Чем больше команд, тем лучше для всех.

Это хоккейный город, здесь хорошая школа, много хороших юниоров. Вопрос есть в финансировании. Если найдется финансирование, мы двумя руками за, чтобы здесь была команда КХЛ.

Чем больше игр, тем лучше для всех, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Ротенберг.

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11 комментариев

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продавец-пипец
Подкинь бабла из своих закромов!Или только языком молоть???
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Rudenzik
Ска лопнет тогда от такого количества фарм-клубов
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Демид Котов
Потом будет команда СКА-Красноярск..
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Melnikov1968
"Языком метёт как метлой машет, зараза". (с)
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Кеша
Поделись с Красноярском достоянием . Уже игроков накупил две команды . Ах да, если поделишься где будем искать СКА.
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dimur
Перевожу с русского на русский - платите бабки, и мы будем вам рады.
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Anita_Goferdump
все, переименовать день победы в день Роттенберга надо. сегодня все новости о нем.
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chto s licom?
не ну вот реально, денег куча же, дай ты деньги на команду кхл, тем самым ты реально вложишься в развитие хоккея родины, появятся минимум 23 рабочих мест! Но нет же ты будешь развивать свой клуб, от развития которого российский хоккей скорее умирает, чем даже стоит на месте просто
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Волька-ибн-Алёша
Дружба, заключенная за рюмкой, хрупка, как стекло
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Andtey
Чтоб потом из Сокола игроков переманить
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Booligan
У вас рук нет, товарищ финскоподданный. Только клешни
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