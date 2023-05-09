Ротенберг о «Соколе» в КХЛ: «Чем больше команд, тем лучше, Красноярск – хоккейный город. Если найдется финансирование, мы двумя руками за»
Роман Ротенберг высказался о возможном вступлении «Сокола» в Фонбет Чемпионат КХЛ.
Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).
– Насколько созрел местный «Сокол» на повышение в КХЛ?
– Губернатор примет правильное решение. Чем больше команд, тем лучше для всех.
Это хоккейный город, здесь хорошая школа, много хороших юниоров. Вопрос есть в финансировании. Если найдется финансирование, мы двумя руками за, чтобы здесь была команда КХЛ.
Чем больше игр, тем лучше для всех, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Ротенберг.
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