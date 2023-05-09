Никита Квартальнов о Ротенберге во главе «России 25»: «Он заслужил. Круто, что человек пришел в тренерский цех и через полтора года получил право работать тренером сборной»

Никита Квартальнов высказался о том, что Роман Ротенберг возглавил сборную «России 25».

– Как оценишь дебют на посту главного тренера сборной «России 25»?

– Роман Борисович это заслужил. В чемпионате была видна его колоссальная работа. Его тренерский штаб сработал на максимуме, команда заняла первое место в регулярке. Насколько я знаю, по поводу выбора тренера команды в проводилось отдельное совещание, на котором было решено делегировать эту роль Роману Борисовичу.

Говорят, что он очень сильный мотиватор. Дух победы, как и у всех армейцев, вне зависимости от клуба, у него в крови. Роман Борисович – молодец. Очень круто, что человек пришел в тренерский цех, и через полтора года получил право работать тренером сборной.

У нас в стране всегда было очень много талантов, и мы часто на этом выезжали, когда нужно было решать вопросы по ходу матча. Эта команда обладает мастерством, она играет в современный и атакующий хоккей с давлением. Оборона выстраивается еще в зоне атаки, идет постоянный прессинг. Никто не уходит в глухую защиту.

Для того, чтобы противостоять такой сильной команде, белорусам нужно неукоснительно выполнять указания тренера, правильно играть в определенных тактических моментах и выигрывать борьбу. Единоборств в этих матчах очень много, – сказал бывший нападающий клубов , а ныне хоккейный агент Квартальнов.