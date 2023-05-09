Никита Квартальнов о Ротенберге во главе «России 25»: «Он заслужил. Круто, что человек пришел в тренерский цех и через полтора года получил право работать тренером сборной»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг Никита Квартальнов сборная России U25 Хоккей

Никита Квартальнов высказался о том, что Роман Ротенберг возглавил сборную «России 25».

– Как оценишь дебют Романа Ротенберга на посту главного тренера сборной «России 25»?

– Роман Борисович это заслужил. В чемпионате была видна его колоссальная работа. Его тренерский штаб сработал на максимуме, команда заняла первое место в регулярке. Насколько я знаю, по поводу выбора тренера команды в ФХР проводилось отдельное совещание, на котором было решено делегировать эту роль Роману Борисовичу.

Говорят, что он очень сильный мотиватор. Дух победы, как и у всех армейцев, вне зависимости от клуба, у него в крови. Роман Борисович – молодец. Очень круто, что человек пришел в тренерский цех, и через полтора года получил право работать тренером сборной.

У нас в стране всегда было очень много талантов, и мы часто на этом выезжали, когда нужно было решать вопросы по ходу матча. Эта команда обладает мастерством, она играет в современный и атакующий хоккей с давлением. Оборона выстраивается еще в зоне атаки, идет постоянный прессинг. Никто не уходит в глухую защиту.

Для того, чтобы противостоять такой сильной команде, белорусам нужно неукоснительно выполнять указания тренера, правильно играть в определенных тактических моментах и выигрывать борьбу. Единоборств в этих матчах очень много, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ, а ныне хоккейный агент Квартальнов.

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19 комментариев

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Damien King
В соревновании по прыжкам в глубину новый участник
+27
0
+27
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Виталий Желтоусов
Было бы странно если бы его не назнаачили - Сергей Федоров,- ноунейм, а Ротенберг - это наше всё ((((((
+6
0
+6
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Кеша
Дмитрий Вячеславович , угомоните сына, а то за вас стыдно . Какую-то пургу понес про армейский дух у Ротенберга . Откуда у него армейский дух победителя , если он играл на юношеском уровне непонятно в каком регионе Финляндии .
+6
0
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Фанат Сан-Марино
Так и запишем
Главный критерий, который даёт огромные шансы - просмотр 800+ матчей НХЛ
+6
-1
+5
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megaotstoi
О каких заслугах идет речь? Чувак сам себя назначает и сам оценивает свои «успехи»
+5
0
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Ковид 07.10.52
Ух нализал...так нализал....талантище...
+5
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Виталий Кошкин
"человек пришел в тренерский цех, и через полтора года получил право работать тренером сборной." - так волшебно... прям золушка русского хоккея
+2
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Иван Петров
Да дайте же мне что-нибудь потренировать!!! Я за свою жизнь тысяч 5 этих матчей видел!))))
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Angelgirl
А кто то разве говорил, что хоккеисты умнее среднестатистических россиян?!
+1
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продавец-пипец
Ответ Кеша
Дмитрий Вячеславович , угомоните сына, а то за вас стыдно . Какую-то пургу понес про армейский дух у Ротенберга . Откуда у него армейский дух победителя , если он играл на юношеском уровне непонятно в каком регионе Финляндии .
Да нигде он не играл!Балабол!На финских болотах замёрзших лягушек гонял!Хыхыистик🤡
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продавец-пипец
Никита!Ты то куда лезешь???
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Ivan Juniorovich
Круто???? Да это треш кошмарный
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jonnysilverhand01
Заслужил ? Ахахахах … нет, ну они нас реально за дураков считают
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личные рекорды это не хоккей
клал он на нас всех, вы говорите а тренер он , завтра Тарасов, Чернышев , Бобров не вывезли бы против него все вместе, даже сам Бог спустившись с небес проиграл бы ему, но это не на долго, ответить придется
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Олег
Сколько можно выставлять бездарность Ротенберга супер тренером. Папин сынок и это всё.
Смешно читать такие комментарии...
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Серый
Явные проблемы с причинно-следственными связями
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aalto
ага, с улицы пришел) по объявлению)
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xqfyxj9p9d
Подкол засчитал, пять баллов!
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