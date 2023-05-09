Ротенберг о Красноярске: «Встретили людей, искренне любящих Россию и сборную. Благодарю ВРИО губернатора Котюкова и Семина за теплый прием»

Роман Ротенберг отметил, что в Красноярске любят и понимают хоккей.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

«Хочу выразить огромную благодарность ВРИО губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову и в прошлом замечательному хоккеисту, а сейчас президенту «Сокола» за теплый прием.

В Красноярске мы встретили радушных людей, искренне любящих родную страну и переживающих за сборную России. Всегда приятно играть при аншлагах – в такой атмосфере все выкладываются на 200% и хотят отблагодарить болельщиков за поддержку отличной игрой.

Мы увидели, как в Красноярске любят и понимают хоккей – не сомневаюсь, что при поддержке правительства края « » будет успешно развиваться и достигать новых вершин. Все знают про амбициозные планы красноярцев в отношении хоккея, и сегодня мы лично убедились, что это не пустые слова.

Приезд сборной был организован на высочайшем уровне, еще раз большое спасибо всем, кто встречал, помогал и болел!» – написал главный тренер СКА и «России 25» Ротенберг.