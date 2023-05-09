Ротенберг о Красноярске: «Встретили людей, искренне любящих Россию и сборную. Благодарю ВРИО губернатора Котюкова и Семина за теплый прием»

Теги СКА болельщики Александр Семин КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Роман Ротенберг Политика сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг отметил, что в Красноярске любят и понимают хоккей.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

«Хочу выразить огромную благодарность ВРИО губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову и в прошлом замечательному хоккеисту, а сейчас президенту «Сокола» Александру Семину за теплый прием.

В Красноярске мы встретили радушных людей, искренне любящих родную страну и переживающих за сборную России. Всегда приятно играть при аншлагах – в такой атмосфере все выкладываются на 200% и хотят отблагодарить болельщиков за поддержку отличной игрой.

Мы увидели, как в Красноярске любят и понимают хоккей – не сомневаюсь, что при поддержке правительства края «Сокол» будет успешно развиваться и достигать новых вершин. Все знают про амбициозные планы красноярцев в отношении хоккея, и сегодня мы лично убедились, что это не пустые слова.

Приезд сборной был организован на высочайшем уровне, еще раз большое спасибо всем, кто встречал, помогал и болел!» – написал главный тренер СКА и «России 25» Ротенберг.

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7 комментариев

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jonnysilverhand01
«Правоохранительные органы наложили арест на €120 тыс., которые Ротенберг-младший заплатил в качестве налога на имущество — спа-отель Långvik, который располагается неподалеку от Хельсинки. Отель, как пишет Helsingin Sanomat, принадлежит компании Centrum Tanskarla, а ею владеет Långvik Capital Романа Ротенберга» (от 31 января 2023 года)

Что же ты налоги то в Финляндии платил и платишь, если в России жить так хорошо …
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Демид Котов
Почему Йозе постоянно о чем то говорит кроме завершения своей карьеры в хоккее?
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Сергей Орлов
Слушайте, при всей упоротости г-на Марино, мне кажется, или он ни разу ничего не сказал в поддержку происходящей бессмысленной бойни?
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продавец-пипец
Ответ jonnysilverhand01
«Правоохранительные органы наложили арест на €120 тыс., которые Ротенберг-младший заплатил в качестве налога на имущество — спа-отель Långvik, который располагается неподалеку от Хельсинки. Отель, как пишет Helsingin Sanomat, принадлежит компании Centrum Tanskarla, а ею владеет Långvik Capital Романа Ротенберга» (от 31 января 2023 года) Что же ты налоги то в Финляндии платил и платишь, если в России жить так хорошо …
Чистогнида!
+1
0
+1
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justbored
Ответ Сергей Орлов
Слушайте, при всей упоротости г-на Марино, мне кажется, или он ни разу ничего не сказал в поддержку происходящей бессмысленной бойни?
Ну а как отличить по-настоящему влиятельных, вхожих в высокие кабинеты людей - никто от них не требует.
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Сергей Орлов
Ответ justbored
Ну а как отличить по-настоящему влиятельных, вхожих в высокие кабинеты людей - никто от них не требует.
Резонно.
0
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