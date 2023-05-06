Свитеры «Бостона» – самые продаваемые в регулярке-2022/23. «Рейнджерс», «Питтсбург», «Вашингтон» и «Колорадо» – в топ-5

Свитеры «Бостона» стали самыми продаваемыми в регулярке-2022/23.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на данные Fanatics.

На втором месте джерси « », на третьем – « ».

Четвертое место заняли свитеры « », пятое – « ».

Свитеры с фамилией Овечкина – самые продаваемые в регулярке-2022/23. Кросби, Пастрняк, Джек Хьюз и Мэттьюс – в топ-5