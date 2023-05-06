Свитеры «Бостона» – самые продаваемые в регулярке-2022/23. «Рейнджерс», «Питтсбург», «Вашингтон» и «Колорадо» – в топ-5

Теги болельщики рейтинги Питтсбург Рейнджерс Бостон Вашингтон Колорадо НХЛ игровая форма стиль Хоккей

Свитеры «Бостона» стали самыми продаваемыми в регулярке-2022/23.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на данные Fanatics.

На втором месте джерси «Рейнджерс», на третьем – «Питтсбурга».

Четвертое место заняли свитеры «Вашингтона», пятое – «Колорадо». 

Свитеры с фамилией Овечкина – самые продаваемые в регулярке-2022/23. Кросби, Пастрняк, Джек Хьюз и Мэттьюс – в топ-5

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9 комментариев

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АРХАТ
Торонто как бы мекка хоккея и даже в пятёрке нет((
Ещё говорят что в Торонто больны хоккеем, не видно по этой статистике.
+9
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j_jms
Ответ Хаскерс
Бостон - потому что все хотят быть рядом с успехом (хаха), Рейнджерс - огромный город (как бы единственный в США), Вашингтон - хороший маркетинг под Овечкина, Колорадо - см Бостон, только тут и правда успех. Питтсбург - реальные фанаты (и немного - или много- Кросби). Сам я НЕ фанат пингвинов.
Какой то суповой набор, за недорого.
+7
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Алексей Панин
Ответ АРХАТ
Торонто как бы мекка хоккея и даже в пятёрке нет(( Ещё говорят что в Торонто больны хоккеем, не видно по этой статистике.
Я думаю, тут страна тоже роль играет. В США маркетинг лучше, да и количество людей, клубов больше
+3
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АРХАТ
Ещё бы сделали картинку по штатам, ну и провинциям (Канада)
+3
-1
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Болельщик МГ
Это в регулярке, это отдельная история. Ни одна из команд не играет уже в розыгрыше КС
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Matador
никого из них уже нет в КС
0
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0
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j_jms
Ответ АРХАТ
Ещё бы сделали картинку по штатам, ну и провинциям (Канада)
Канада не провинция. Это культурная родина, когда штатовцы покупали у французов Луизиану, туда входила даже часть провинции Альберта в Канаде. Это был культурный центр для англосаксов. Правда позже они начали работорговлю, и растоптали джаз.
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