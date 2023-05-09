Ротенберг о Дне Победы: «Дань уважения ветеранам. Низкий им поклон за нашу свободу. Самое главное для нас – наша свобода»

Роман Ротенберг в День Победы обратился к ветеранам Великой Отечественной войны .

9 мая 2023 года отмечается 78‑я годовщина победы в войне.

«Это дань уважения, памяти тем, кто воевал, всем ветеранам войны. Мы помним, ценим, низкий им поклон за нашу свободу.

Самое главное для нас – наша свобода, – сказал главный тренер и сборной «России 25» в эфире « ».

Роман Ротенберг: «Всех с наступающим Днем Победы! Ждем на нашей игре в день Великого праздника!»