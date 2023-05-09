Ротенберг о Дне Победы: «Дань уважения ветеранам. Низкий им поклон за нашу свободу. Самое главное для нас – наша свобода»
Роман Ротенберг в День Победы обратился к ветеранам Великой Отечественной войны .
9 мая 2023 года отмечается 78‑я годовщина победы в войне.
«Это дань уважения, памяти тем, кто воевал, всем ветеранам войны. Мы помним, ценим, низкий им поклон за нашу свободу.
Самое главное для нас – наша свобода, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» в эфире «Матч ТВ».
Роман Ротенберг: «Всех с наступающим Днем Победы! Ждем на нашей игре в день Великого праздника!»
Пока еще за это слово не судят, как за "мир", " нет войне". Но, думаю, недолго осталось.... И вот тогда, наступит настоящая свобода!
Вот и всё что их интересует по настоящему. А сам этот день для них лишь повод делать для себя гешефт.
Всех с днём Победы!
Спасибо ветераны! а он еще и еврей... и нашим и вашим , так скзаать )))))))))))))))