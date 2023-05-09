Ротенберг о Дне Победы: «Дань уважения ветеранам. Низкий им поклон за нашу свободу. Самое главное для нас – наша свобода»

Теги СКА ФХР светская хроника Роман Ротенберг Матч ТВ День Победы сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг в День Победы обратился к ветеранам Великой Отечественной войны .

9 мая 2023 года отмечается 78‑я годовщина победы в войне.

«Это дань уважения, памяти тем, кто воевал, всем ветеранам войны. Мы помним, ценим, низкий им поклон за нашу свободу.

Самое главное для нас – наша свобода, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» в эфире «Матч ТВ». 

Роман Ротенберг: «Всех с наступающим Днем Победы! Ждем на нашей игре в день Великого праздника!»

37 комментариев

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kso77
Братишка у тебя тройное гражданство , , каким ветеранам ты говоришь спасибо !?)
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adimsonekat
Свобода - звучит гордо.
Пока еще за это слово не судят, как за "мир", " нет войне". Но, думаю, недолго осталось.... И вот тогда, наступит настоящая свобода!
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гилберт
Ваша свобода...
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Доктор*
Самое главное для вас – ваша свобода безнаказанно грабить других, в том числе и ветеранов. 🤬
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HRYNDEL
Вот вроде с праздником поздравил, но почему после слов этого персонажа всегда блевать хочется?
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Фанат Сан-Марино
Ротенберг, сделай красиво, повтори проигрыш белорусам в честь 10-летия проигрыша французам на ЧМ 2013
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Андрей Романов
Это не та свобода, о которой Медведев говорил?Опасная штука, посмотрите во что он превратился...
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Павел Мельников
Благодарность за подвиг, это, конечно, хорошо. Но вот с такой штукой, как свобода, Роман перегнул палку. Даже специально подчеркнул то, что давно в стране выветрилось.
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pyr0techn1c
«Свобода Ротенбергов - это то, что за что каждый россиянин должен при необходимости пожертвовать жизнью!» — скромно добавил Роман
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dpv
Ответ kso77
Братишка у тебя тройное гражданство , , каким ветеранам ты говоришь спасибо !?)
Ну тут если честно неважно какие именно ветераны - уважуха всем национальностям против фашизма и их коалиции.
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Tim1ks
Я правильно понимаю, теперь поздравляя с Днём Победы нельзя желать мирного неба над головой и чтобы не было войны?
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Дмитрий
Ответ dpv
Ну тут если честно неважно какие именно ветераны - уважуха всем национальностям против фашизма и их коалиции.
А финские ветераны считаются?
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BeastI666I
да, твой босс в Кремле демонтсрирует это миру уже лет 10... Ваша свобода для вас самое главное ))) учитывая выписанный ордер.
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Мистер Блин
ваша свобода зашкаливает во всех смыслах этого слова, вы настолько ее воспринимаете буквально, что попутали давно все берега, бестыжий финн
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Anton Abaturov
"Главное для нас - наша свобода".
Вот и всё что их интересует по настоящему. А сам этот день для них лишь повод делать для себя гешефт.
Всех с днём Победы!
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k.vlad
Походу гений ратенберк содержит спорт.с.ру), сколько можно его цитировать?))
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BeastI666I
Ответ Лекс Дин
Так в России для нормальных людей и так свобода.
то есть если ты жополиз и казнокрад, то это нормально длля тебя?!?!?!
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BeastI666I
Ответ dpv
Ну тут если честно неважно какие именно ветераны - уважуха всем национальностям против фашизма и их коалиции.
так он финн!!! финны были против СССР. Так что тут важен подтекст! если финнам говорит спасибо, то тут статья...
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BeastI666I
Ответ kso77
Братишка у тебя тройное гражданство , , каким ветеранам ты говоришь спасибо !?)
и, хахаха, кстати, финны то как раз были врагами СССР... и там тоже есть ветераны в советско-финской войне... ахахах
Спасибо ветераны! а он еще и еврей... и нашим и вашим , так скзаать )))))))))))))))
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dimitrii36
Ответ Лекс Дин
Так некоторые до сих пор ждут
исходя из того, что Швейцария до сих пор моет деньги нацистов, бандитов, коммунистов, ничего хорошего нас не ждёт
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BeastI666I
Ответ adimsonekat
Свобода - звучит гордо. Пока еще за это слово не судят, как за "мир", " нет войне". Но, думаю, недолго осталось.... И вот тогда, наступит настоящая свобода!
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Власть — не средство; она — цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру.
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Темирлан Абильдаев
Ответ dpv
Ну тут если честно неважно какие именно ветераны - уважуха всем национальностям против фашизма и их коалиции.
Так в том вообще-то и прикол, что, например, Финляндия воевала не против фашизма
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fedorbazaykin
Здравствуйте, это радио? Поставьте пожалуйста мальчику Йозе, 40 лет песню Кипелов-"Я свободен"
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Геннадий Туник
Российские власти предали память наших дедов,обесценили их вклад в мирную жизнь.Увы...
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BeastI666I
царский чиновник в 19 веке, кажется, говорил, что в России все любят свободу, но никто не хочет за нее платить :-)
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