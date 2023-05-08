Роман Ротенберг: «Всех с наступающим Днем Победы! Ждем на нашей игре в день Великого праздника!»

Роман Ротенберг поздравил с наступающим Днем Победы.

Сборная «Россия 25» находится в Красноярске, где завтра, 9 мая, проведет матч против в рамках турне.

«Сегодня провели мощную тренировку, отработали все необходимые компоненты.

А вечером пошли пешком на Мемориал победы! Возложили цветы к памятнику, сказали важные слова.

Всех с наступающим Днем Победы! Ждем на нашей игре в день Великого праздника!» – написал вице-президент ФХР и главный тренер и «России 25».

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга