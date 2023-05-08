Роман Ротенберг: «Всех с наступающим Днем Победы! Ждем на нашей игре в день Великого праздника!»
Роман Ротенберг поздравил с наступающим Днем Победы.
Сборная «Россия 25» находится в Красноярске, где завтра, 9 мая, проведет матч против Беларуси в рамках турне.
«Сегодня провели мощную тренировку, отработали все необходимые компоненты.
А вечером пошли пешком на Мемориал победы! Возложили цветы к памятнику, сказали важные слова.
Всех с наступающим Днем Победы! Ждем на нашей игре в день Великого праздника!» – написал вице-президент ФХР и главный тренер СКА и «России 25».
Но больше чем поздравить, хочу лишний раз восхититься вами, вашим талантом и тренерской хваткой! Наша (ваша) Система это нереально круто Роман Борисович Р. Я надеюсь именно с вами сборная России 25 а может еще и 4, 8,15, 16, 23, 42 - добьется сияющих вершин и обдерет кленовые листья с хокеейных деревьев!