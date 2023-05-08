Роман Ротенберг: «Всех с наступающим Днем Победы! Ждем на нашей игре в день Великого праздника!»

Теги СКА Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поздравил с наступающим Днем Победы.

Сборная «Россия 25» находится в Красноярске, где завтра, 9 мая, проведет матч против Беларуси в рамках турне.

«Сегодня провели мощную тренировку, отработали все необходимые компоненты.

А вечером пошли пешком на Мемориал победы! Возложили цветы к памятнику, сказали важные слова.

Всех с наступающим Днем Победы! Ждем на нашей игре в день Великого праздника!» – написал вице-президент ФХР и главный тренер СКА и «России 25».

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

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36 комментариев

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fedorbazaykin
Что за праздник завтра в Португалии, который отмечает Йозе Марино?
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Рома Карабах
Я далек от российского хоккея. Может, пожалуйста, кто-то знающий объяснить, в чем смысл этой сборной? Зачем она нужна и каким образом там выбирают тренера?
+22
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haymaker
Ну всё, мощную тренировку провели, теперь под нагрузками. Неделю восстанавливаться. А коварные беларусы свеженькие. Зато соломка постелена
+15
0
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karlsson27
Последнее время Романа стало так много, как рецептов Юлии Высоцкой в инстаграме
+13
-1
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левая нога Акинфеева
Рома, уезжай по-хорошему, в Финляндию или Британию, ну или какое у тебя там гражданство ещё есть, не доводи до греха...
+8
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Иван Петров
Господи, когда это закончится?)))
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EnergyStyle
Фото Ротенберга на фоне этой надписи прям какой-то...оксюморон что-ли...добровольцы и не только гибнут, пока все родственники чиновников по Европам раскиданы...ничего, рано или поздно герои вспомнят всё это
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D-eisler@yandex.ru
Роман Борисович поздравляю вас с праздником Великой Победы 9 Мая!
Но больше чем поздравить, хочу лишний раз восхититься вами, вашим талантом и тренерской хваткой! Наша (ваша) Система это нереально круто Роман Борисович Р. Я надеюсь именно с вами сборная России 25 а может еще и 4, 8,15, 16, 23, 42 - добьется сияющих вершин и обдерет кленовые листья с хокеейных деревьев!
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Mypta3uh23
Первый раз в жизни слышу, что бы говорили "с наступающим днем победы"
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Evgeny Trifonov
так финны за другую строну участвовали, кого поздравляет гражданин Финляндии?
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EnergyStyle
Ответ Рома Карабах
Я далек от российского хоккея. Может, пожалуйста, кто-то знающий объяснить, в чем смысл этой сборной? Зачем она нужна и каким образом там выбирают тренера?
На бу-ци-фа...это ответ на все вопросы:)
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mold-cel
а без фото и публикации в соцсетях сейчас уже не ходят к мемориалам?
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Павел Мельников
С кем же воевал Роман.
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Ruslen
Победами надо доказывать а не связями
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Ален Делон
Ответ левая нога Акинфеева
Рома, уезжай по-хорошему, в Финляндию или Британию, ну или какое у тебя там гражданство ещё есть, не доводи до греха...
hyvää voitonpäivää
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Игорь Новиков
Ответ Рома Карабах
Я далек от российского хоккея. Может, пожалуйста, кто-то знающий объяснить, в чем смысл этой сборной? Зачем она нужна и каким образом там выбирают тренера?
Фикция. Как и многое в стране сейчас, увы.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Даня Чебыкин
финляндия, гражданин которой так активно кидается пафосом, принимала активное участие в блокаде Ленинграда во времена ВОв.
и у нее были свои резоны это делать.
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Nikita Nikitin
Пешком пошли? Ну всё, не успеют восстановиться.
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Антон
Фельдмаршал Маннергейм сейчас не понял
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Printezis1990
Пусть ответи за поражение 4-7 )))
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Тюменский медвежонок
Ребенка сфотографировали)
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nmnackjbxkasbk
вроде люди обеспеченные, а штаны под фигуру подправить не могут.
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Сергей Жарковский
За поздравление с Днём Победы - благодарим, и вот что ещё, постарайся не огорчать в этот Великий День тех немногих, кто захочет посмотреть на Красную Машину, превращенную тобой в развалюху номер 25!
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Даня Чебыкин
финляндия, гражданин которой так активно кидается пафосом, принимала активное участие в блокаде Ленинграда во времена ВОв.
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Даня Чебыкин
Ответ Ален Делон
hyvää voitonpäivää
в перводе с финнского "оставьте себе"?
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