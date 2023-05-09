Глотов о большой площадке в Красноярске: «Будто лет на 15 назад вернулись. Отвыкли, но нормально, в детстве так все время играли»
Василий Глотов поделился ощущениями от игры на большой площадке в Красноярске.
Сборная «России 25» проводит в городе очередной матч турне против Беларуси (4:1, третий период).
25-летний форвард отметился дублем.
– Соперник начал игру лучше, чем мы, я подвел удалением. Ничего страшного, слава богу, мы вышли вперед. Есть над чем работать, пропустили необязательную шайбу.
– Комфортно ли на большой площадке в Красноярске?
– Комфортно, будто вернулись лет на 15 назад. Давно были такие площадки, отвыкли, но нормально, в детстве так все время играли, – сказал Глотов.
Даже за деньги пережить турне публичной порки.
Наверно Лука дал им напутствие, мол я теплю и вы терпите.
Надо же как-то зарабатывать)))