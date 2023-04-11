Экс-директор «Трактора» Баландин: «В КХЛ нужно отменить овертаймы – за ничью давать 0,5 очка. Серии из 7 матчей в плей-офф – много»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Витязь Трактор Автомобилист Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Динамо Адмирал Хоккей

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин предложил отменить овертаймы в КХЛ.

«Я считаю, что овертаймы в плей-офф КХЛ нужно отменить. Они сильно изматывают команды. За ничью нужно давать по 0,5 очка, а за победу – одно очко.

Если команды наберут одинаковое количество баллов, то после заключительного матча должен быть овертайм «5 на 5» до победного конца.

Поэтому эта игра будет вызывать сумасшедший ажиотаж. А победит действительно сильнейший и тот, кто сохранит больше сил.

Также я считаю, что серии из семи матчей в плей-офф – это слишком много, нужно проводить их до трех побед, а не до четырех, как сейчас», – сказал Баландин.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Khudayberdin
этому больше не наливать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shinobig
Если не хватает сил на ОТ, то надо выигрывать в основное время. Никто не заставляет оттягивать момент триумфа.

Единственно, что можно было бы попробовать бесконечные овертаймы оставить под конец серии, на 6 и 7 матчи. А 1-5 встречи играть 20мин ОТ + буллиты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий