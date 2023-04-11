Экс-директор «Трактора» Баландин: «В КХЛ нужно отменить овертаймы – за ничью давать 0,5 очка. Серии из 7 матчей в плей-офф – много»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин предложил отменить овертаймы в КХЛ.

«Я считаю, что овертаймы в плей-офф нужно отменить. Они сильно изматывают команды. За ничью нужно давать по 0,5 очка, а за победу – одно очко.

Если команды наберут одинаковое количество баллов, то после заключительного матча должен быть овертайм «5 на 5» до победного конца.

Поэтому эта игра будет вызывать сумасшедший ажиотаж. А победит действительно сильнейший и тот, кто сохранит больше сил.

Также я считаю, что серии из семи матчей в плей-офф – это слишком много, нужно проводить их до трех побед, а не до четырех, как сейчас», – сказал Баландин.