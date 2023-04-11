Экс-директор «Трактора» Баландин: «В КХЛ нужно отменить овертаймы – за ничью давать 0,5 очка. Серии из 7 матчей в плей-офф – много»
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин предложил отменить овертаймы в КХЛ.
«Я считаю, что овертаймы в плей-офф КХЛ нужно отменить. Они сильно изматывают команды. За ничью нужно давать по 0,5 очка, а за победу – одно очко.
Если команды наберут одинаковое количество баллов, то после заключительного матча должен быть овертайм «5 на 5» до победного конца.
Поэтому эта игра будет вызывать сумасшедший ажиотаж. А победит действительно сильнейший и тот, кто сохранит больше сил.
Также я считаю, что серии из семи матчей в плей-офф – это слишком много, нужно проводить их до трех побед, а не до четырех, как сейчас», – сказал Баландин.
Единственно, что можно было бы попробовать бесконечные овертаймы оставить под конец серии, на 6 и 7 матчи. А 1-5 встречи играть 20мин ОТ + буллиты