Федоров о Дне Победы: «Самый важный праздник в нашей стране. Мы всегда будем любить и помнить ветеранов. Россия, вперед!»
Сергей Федоров высказался о значении Дня Победы для России.
9 мая 2023 года отмечается 78‑я годовщина победы в Великой Отечественной войне.
«9 мая – самый важный праздник в нашей стране. Поздравляю вас с великой победой, ветеранам – крепкого здоровья и отличных эмоций.
Мы всегда их будем любить, помнить. Россия, вперед!» – сказал главный тренер ЦСКА в эфире «Матч ТВ».
Куда вперед?
И тогда (СССР) были нацистами и сейчас во власти нацисты. И ни с чем они не борются.
Это всё, что нужно знать и понимать