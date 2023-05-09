Федоров о Дне Победы: «Самый важный праздник в нашей стране. Мы всегда будем любить и помнить ветеранов. Россия, вперед!»

Теги ЦСКА светская хроника Сергей Федоров КХЛ Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров высказался о значении Дня Победы для России.

9 мая 2023 года отмечается 78‑я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

«9 мая – самый важный праздник в нашей стране. Поздравляю вас с великой победой, ветеранам – крепкого здоровья и отличных эмоций.

Мы всегда их будем любить, помнить. Россия, вперед!» – сказал главный тренер ЦСКА в эфире «Матч ТВ».

12 комментариев

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D-eisler@yandex.ru
С праздником Великой Победы!!!!!
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Fullhouse
Свмый главный урок от ветеранов Россия забыла и теперь является абсолютным злом, творя в чужой стране то, против чего ветераны так отчаянно боролись😟
+14
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Stop-D
Мы всегда их будем любить, помнить. Россия, вперед!» – сказал главный тренер ЦСКА в эфире «Матч ТВ».

Куда вперед?
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Геннадий Тёкин
Ответ Fullhouse
Свмый главный урок от ветеранов Россия забыла и теперь является абсолютным злом, творя в чужой стране то, против чего ветераны так отчаянно боролись😟
И тогда(СССР) и сейчас Россия борется с нацизмом.
+8
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sashkaaa
Ответ Fullhouse
Свмый главный урок от ветеранов Россия забыла и теперь является абсолютным злом, творя в чужой стране то, против чего ветераны так отчаянно боролись😟
Ладно им на всех кругом плевать, ещё и своих граждан против их воли туда отправляют
+5
-4
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Гамарджоба Генацвале
Ответ D-eisler@yandex.ru
С праздником Великой Победы!!!!!
С праздником Великой Победы!!!
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МТБ
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МТБ
Ответ Геннадий Тёкин
И тогда(СССР) и сейчас Россия борется с нацизмом.
Угу, пчёлы против мёда.
И тогда (СССР) были нацистами и сейчас во власти нацисты. И ни с чем они не борются.
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МТБ
Ответ Fullhouse
Свмый главный урок от ветеранов Россия забыла и теперь является абсолютным злом, творя в чужой стране то, против чего ветераны так отчаянно боролись😟
Посмотрите на отношение к ветеранам, на фоне победобесия.
Это всё, что нужно знать и понимать
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Лекс Дин
Ответ sashkaaa
Ладно им на всех кругом плевать, ещё и своих граждан против их воли туда отправляют
Никто против воли туда не едет,все понимают ,что борятся с фашизмом.
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