Федоров о Дне Победы: «Самый важный праздник в нашей стране. Мы всегда будем любить и помнить ветеранов. Россия, вперед!»

Сергей Федоров высказался о значении Дня Победы для России.

9 мая 2023 года отмечается 78‑я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

«9 мая – самый важный праздник в нашей стране. Поздравляю вас с великой победой, ветеранам – крепкого здоровья и отличных эмоций.

Мы всегда их будем любить, помнить. Россия, вперед!» – сказал главный тренер в эфире « ».