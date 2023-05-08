Титов о «России 25»: «Турне сыграет важную роль для развития и популяризации хоккея в стране. Об интересе к сборной можно судить по посещаемости»

Герман Титов считает, что турне сборной «России 25» помогает популяризации хоккея.

«Для любого игрока выходить на лед в форме российской сборной – огромная честь.

И не важно, выходишь ли ты на матч крупного международного турнира, будь то чемпионат мира или Олимпиада, или на обычную товарищескую игру.

сделала очень правильный шаг, проводя это турне по нескольким городам России, а также в Минске.

Об интересе к сборной у болельщиков можно судить по посещаемости этих игр.

Нынешнее турне сыграет очень важную роль для развития и популяризации хоккея в стране. В этом у меня нет никаких сомнений», – сказал бывший тренер клубов .

«Россия 25» в рамках турне сыграла три матча с Беларусью (4:0, 6:2 и 4:7), а также обыграла команду Казахстана (3:0).