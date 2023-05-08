Титов о «России 25»: «Турне сыграет важную роль для развития и популяризации хоккея в стране. Об интересе к сборной можно судить по посещаемости»
Герман Титов считает, что турне сборной «России 25» помогает популяризации хоккея.
«Для любого игрока выходить на лед в форме российской сборной – огромная честь.
И не важно, выходишь ли ты на матч крупного международного турнира, будь то чемпионат мира или Олимпиада, или на обычную товарищескую игру.
ФХР сделала очень правильный шаг, проводя это турне по нескольким городам России, а также в Минске.
Об интересе к сборной у болельщиков можно судить по посещаемости этих игр.
Нынешнее турне сыграет очень важную роль для развития и популяризации хоккея в стране. В этом у меня нет никаких сомнений», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
«Россия 25» в рамках турне сыграла три матча с Беларусью (4:0, 6:2 и 4:7), а также обыграла команду Казахстана (3:0).
К вопросу об уровне популярности хоккея.