Титов о «России 25»: «Турне сыграет важную роль для развития и популяризации хоккея в стране. Об интересе к сборной можно судить по посещаемости»

Теги ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Герман Титов Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Герман Титов считает, что турне сборной «России 25» помогает популяризации хоккея.

«Для любого игрока выходить на лед в форме российской сборной – огромная честь.

И не важно, выходишь ли ты на матч крупного международного турнира, будь то чемпионат мира или Олимпиада, или на обычную товарищескую игру.

ФХР сделала очень правильный шаг, проводя это турне по нескольким городам России, а также в Минске.

Об интересе к сборной у болельщиков можно судить по посещаемости этих игр.

Нынешнее турне сыграет очень важную роль для развития и популяризации хоккея в стране. В этом у меня нет никаких сомнений», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

«Россия 25» в рамках турне сыграла три матча с Беларусью (4:0, 6:2 и 4:7), а также обыграла команду Казахстана (3:0).

3 комментария

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Демид Котов
Думаю все больше ждут более международный формат, а не этот!
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Mephi027
Герман Титов это же советский космонавт.

К вопросу об уровне популярности хоккея.
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Красная стрела
Ответ Mephi027
Герман Титов это же советский космонавт. К вопросу об уровне популярности хоккея.
К вопросу о уровне журналистов и печатальщиков новостей.
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