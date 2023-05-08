Никишин о недвижимости: «У меня пока нет своего жилья. В России цены все больше становятся, особенно на квартиры. В Орле цены как в Подмосковье уже»

Теги СКА КХЛ Чемпионат.com деньги Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин высказался о ценах на недвижимость в России.

– Вы можете позволить себе, наверное, все. Какие-то спонтанные и необычные покупки делали?

– Когда в семье кто-то что-то хочет, я всегда покупаю.

Понятно, что квартиры или машины пока не могу позволить, но вещи домой или украшения всегда покупаю, не задумываясь, стараюсь всегда радовать близких.

– Откладываете что-то?

– Копить обязательно надо. Хочется свое жилье. У меня пока нет его.

Но что поделаешь, у нас в России цены сейчас все больше становятся, особенно на квартиры. У меня в Орле цены уже как в Подмосковье, поэтому надо еще копить.

– Квартиру в Питере хотите или в Орле?

– В Орле мне есть где жить, там семья, они в любом случае приютят. Посмотрим, когда накоплю, будет видно.

– А Питер нравится?

– За год очень понравился, даже больше, чем ожидал.

Когда переехал, у меня с этим городом складывался негатив, потому что привык к московской суете, вообще в городе.

В Питере поначалу немного потерялся, не понимал ритма города, что делать после хоккея.

Потом стало легче, уже знаю, куда сходить, как отвлечься, пожил месяц-другой и с каждым днем влюблялся в него.

Даже сейчас задумываюсь, где лето проводить. Раньше в Москве и Орле был, а сейчас, наверное, выберу Орел и Питер, – сказал защитник СКА.

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8 комментариев

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Rialto 82
Ромка, выпиши премию своему подчинённому, а то ему средств на хату не хватает.
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Демид Котов
Даже хоккеистам приходится задумываться о покупке жилья, но тут уже льготной ипотеки нет.
+3
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Джефф Лебовски
Ответ alklimov2018
Странно. А мне наоборот в Москве заняться нечем, некуда пойти, а в Питере гулять не перегулять, сплошной музей.
А в соседском огороде всегда клубника слаще)
Большинству питерцев после долгой, тёмной и слякотной зимы не до музея, а вырваться бы куда-нибудь на солнце погреться. Или хотя бы на дачу)
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Booligan
Ответ Джефф Лебовски
А в соседском огороде всегда клубника слаще) Большинству питерцев после долгой, тёмной и слякотной зимы не до музея, а вырваться бы куда-нибудь на солнце погреться. Или хотя бы на дачу)
Хотя бы в Москву;)
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Alexey Catalonsky
В Спартаке, какая никакая хата в столице была. Теперь в Питере у барыг с баулом ютится, бедолага.
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Кеша
Все у вас будет , дай Бог ! С вашим талантом и трудолюбием все будет ! Только , голову не теряйте молодой человек и горькую никогда не пейте . У вас будет все и даже то , о чем может быть никогда не мечтали. Удачи Вам !
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