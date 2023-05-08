Никишин о недвижимости: «У меня пока нет своего жилья. В России цены все больше становятся, особенно на квартиры. В Орле цены как в Подмосковье уже»

Александр Никишин высказался о ценах на недвижимость в России.

– Вы можете позволить себе, наверное, все. Какие-то спонтанные и необычные покупки делали?

– Когда в семье кто-то что-то хочет, я всегда покупаю.

Понятно, что квартиры или машины пока не могу позволить, но вещи домой или украшения всегда покупаю, не задумываясь, стараюсь всегда радовать близких.

– Откладываете что-то?

– Копить обязательно надо. Хочется свое жилье. У меня пока нет его.

Но что поделаешь, у нас в России цены сейчас все больше становятся, особенно на квартиры. У меня в Орле цены уже как в Подмосковье, поэтому надо еще копить.

– Квартиру в Питере хотите или в Орле?

– В Орле мне есть где жить, там семья, они в любом случае приютят. Посмотрим, когда накоплю, будет видно.

– А Питер нравится?

– За год очень понравился, даже больше, чем ожидал.

Когда переехал, у меня с этим городом складывался негатив, потому что привык к московской суете, вообще в городе.

В Питере поначалу немного потерялся, не понимал ритма города, что делать после хоккея.

Потом стало легче, уже знаю, куда сходить, как отвлечься, пожил месяц-другой и с каждым днем влюблялся в него.

Даже сейчас задумываюсь, где лето проводить. Раньше в Москве и Орле был, а сейчас, наверное, выберу Орел и Питер, – сказал защитник СКА.