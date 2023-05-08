Владимир Крикунов: «Никишин будет звездой в НХЛ. Он мне напоминает Хедмана по игре»

Теги СКА Владимир Крикунов НХЛ Виктор Хедман КХЛ Александр Никишин Хоккей

Владимир Крикунов высказался о перспективах Александра Никишина в НХЛ.

«Александр Никишин в будущем будет звездой НХЛ. Уж очень он себя ведет уверенно и по-взрослому.

Я сам играл защитника и вижу, что он многообещающий. В НХЛ он будет на уровне лучших наших и иностранных защитников. 

У меня в свое время в «Барысе», когда произошел локаут, был Виктор Хедман. Он уже тогда был звездой, но на самом деле – скромный, работящий, без вопросов.

Так вот мне Никишин чем-то напоминает Хедмана, но не скромностью, а по игре. 

Никишин в НХЛ может достичь уровня и успеха наших Гончара и Зубова. У него уже очень много есть. Он способен на это», – сказал бывший главный тренер сборной России.

В прошедшем сезоне Никишин, выступающий за СКА, набрал 55 (11+44) очков в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф защитник записал на свой счет 8 (4+4) баллов в 16 играх.

Никишин задрафтован «Каролиной» в НХЛ.

19 комментариев

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BomBerman
"В прошедшем сезоне Никишин, выступающий за СКА, набрал 55 (11+44) очков в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ."
А у нас чемпионат имени Фонбета что ли?
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Дмитрий Валерьевич
Ответ BomBerman
"В прошедшем сезоне Никишин, выступающий за СКА, набрал 55 (11+44) очков в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ." А у нас чемпионат имени Фонбета что ли?
У нас весь спорт носит имена букмекеров. А уже и некоторые команды называют в честь Бука)
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Иван Петров
А мне вот Никишин Хедмана совсем не напоминает. )))
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Oleg Olegov
По потенциалу вполне игрок первого звена, может стоило ехать/бежать сразу после Спартака, как бы Йозе не уничтожил талант.
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Booligan
Если выберется
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цэсемьэр
будет, но сперва надо вырваться из Системы😁
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Алексей Иванов
СКА такого игрока забрали по звонку
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Александр Богомолов
Игрок по потенциалу топ. То есть первая пара команды НХЛ. На счёт Хедмана, конечно, преждевременно
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Nissan 0123
Санечка очень хорош, один из лучших в нашей команде, если не лучший.
Надеюсь, скоро поедет за океан.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Иван Петров
А мне вот Никишин Хедмана совсем не напоминает. )))
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Booligan
Ответ Фёдор Кузнецов
Комментарий удален пользователем
Когда это Василич тренировал Никишина?
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Иван Петров
Ответ Фёдор Кузнецов
Комментарий удален пользователем
Да, спасибо. ))) А ещё посмотрел тысячи полторы матчей, так что по логике некоторых "специалистов " и тренировать уже легко смогу.)
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ugmyanswer
Ответ Иван Петров
А мне вот Никишин Хедмана совсем не напоминает. )))
А мне никишин напоминает защеканца
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Александр Богомолов
Ответ ugmyanswer
А мне никишин напоминает защеканца
Он на тебя похож?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Oleg Olegov
По потенциалу вполне игрок первого звена, может стоило ехать/бежать сразу после Спартака, как бы Йозе не уничтожил талант.
У него и со Спартаком контракт был
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