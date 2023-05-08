Владимир Крикунов: «Никишин будет звездой в НХЛ. Он мне напоминает Хедмана по игре»

Владимир Крикунов высказался о перспективах Александра Никишина в НХЛ.

« в будущем будет звездой НХЛ. Уж очень он себя ведет уверенно и по-взрослому.

Я сам играл защитника и вижу, что он многообещающий. В НХЛ он будет на уровне лучших наших и иностранных защитников.

У меня в свое время в «Барысе», когда произошел локаут, был . Он уже тогда был звездой, но на самом деле – скромный, работящий, без вопросов.

Так вот мне Никишин чем-то напоминает Хедмана, но не скромностью, а по игре.

Никишин в НХЛ может достичь уровня и успеха наших Гончара и Зубова. У него уже очень много есть. Он способен на это», – сказал бывший главный тренер сборной России.

В прошедшем сезоне Никишин, выступающий за СКА, набрал 55 (11+44) очков в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф защитник записал на свой счет 8 (4+4) баллов в 16 играх.

Никишин задрафтован «Каролиной» в НХЛ.