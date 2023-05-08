Форвард «Анахайма» Сильверберг может вернуться в Швецию через сезон. У форварда остался год по контракту в НХЛ

Якоб Сильверберг планирует вернуться в чемпионат Швеции.

Нападающий « » признался, что начал думать о возможности возвращения в Швецию.

32-летний рассказал, что хотел бы еще сыграть за « », из которого в 2012 году уехал в НХЛ, подписав соглашение с «Оттавой».

Действующий контракт шведского форварда и «Дакс» с зарплатой 5,25 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Сильверберг набрал 26 (10+16) очков в 81 матче регулярного чемпионата в этом сезоне.