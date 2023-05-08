Форвард «Анахайма» Сильверберг может вернуться в Швецию через сезон. У форварда остался год по контракту в НХЛ
Якоб Сильверберг планирует вернуться в чемпионат Швеции.
Нападающий «Анахайма» признался, что начал думать о возможности возвращения в Швецию.
32-летний Якоб Сильверберг рассказал, что хотел бы еще сыграть за «Брюнэс», из которого в 2012 году уехал в НХЛ, подписав соглашение с «Оттавой».
Действующий контракт шведского форварда и «Дакс» с зарплатой 5,25 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.
Сильверберг набрал 26 (10+16) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
2 комментария