Форвард «Анахайма» Сильверберг может вернуться в Швецию через сезон. У форварда остался год по контракту в НХЛ

Теги Анахайм НХЛ чемпионат Швеции Брюнэс Якоб Сильверберг Хоккей

Якоб Сильверберг планирует вернуться в чемпионат Швеции.

Нападающий «Анахайма» признался, что начал думать о возможности возвращения в Швецию.

32-летний Якоб Сильверберг рассказал, что хотел бы еще сыграть за «Брюнэс», из которого в 2012 году уехал в НХЛ, подписав соглашение с «Оттавой».

Действующий контракт шведского форварда и «Дакс» с зарплатой 5,25 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Сильверберг набрал 26 (10+16) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

2 комментария

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Алексей Цыганов
С его текущей игрой.. Ехал бы уже в этом сезоне
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progexpNN
Уедет в этом году. Выставят на вейвер. Потом расторгнут контракт. И все...
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