Минское «Динамо» повторило предложение «Авангарда» Сапего
Минское «Динамо» не отпустило Сергея Сапего в «Авангард».
Команда из Беларуси повторила предложение «Авангарда», который двумя днями ранее сделал оффер-шит защитнику Сергею Сапего.
Таким образом, «Динамо» закрепило за собой права на хоккеиста.
В минувшем сезоне защитник Сапего провел 60 игр в регулярном чемпионате за минский клуб и набрал 17 (4+13) баллов при показателе полезности «плюс 4».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей, отметившись 2 (1+1) очками.
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