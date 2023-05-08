Минское «Динамо» повторило предложение «Авангарда» Сапего

Теги Авангард Динамо Минск КХЛ Сергей Сапего Хоккей

Минское «Динамо» не отпустило Сергея Сапего в «Авангард».

Команда из Беларуси повторила предложение «Авангарда», который двумя днями ранее сделал оффер-шит защитнику Сергею Сапего.

Таким образом, «Динамо» закрепило за собой права на хоккеиста.

В минувшем сезоне защитник Сапего провел 60 игр в регулярном чемпионате за минский клуб и набрал 17 (4+13) баллов при показателе полезности «плюс 4».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей, отметившись 2 (1+1) очками.

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1 комментарий

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bars1998
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