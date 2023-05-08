Бенн о 2:7 от «Сиэтла»: «Что заслужили, то и получили. Они были более голодными, «Даллас» совсем не помогал вратарю»

Капитан «Далласа» Джейми Бенн высказался о разгроме от «Сиэтла» (2:7).

Техасцы проиграли «Кракену» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2).

«Что заслужили, то и получили. Они были более голодными до победы. Создавали моменты и реализовывали их.

Мы сегодня совсем не помогали Эттинджеру. Он будет в порядке, он придет в норму. Он отличный вратарь, так уж сегодня получилось», – сказал .

Вратарь «Далласа» Эттинджер пропустил 5 шайб после 8 бросков во 2-м периоде матча с «Сиэтлом». Его заменили в перерыве