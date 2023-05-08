Бенн о 2:7 от «Сиэтла»: «Что заслужили, то и получили. Они были более голодными, «Даллас» совсем не помогал вратарю»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Джейми Бенн Сиэтл Джейк Эттинджер Хоккей

Капитан «Далласа» Джейми Бенн высказался о разгроме от «Сиэтла» (2:7).

Техасцы проиграли «Кракену» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2). 

«Что заслужили, то и получили. Они были более голодными до победы. Создавали моменты и реализовывали их. 

Мы сегодня совсем не помогали Эттинджеру. Он будет в порядке, он придет в норму. Он отличный вратарь, так уж сегодня получилось», – сказал Бенн

Вратарь «Далласа» Эттинджер пропустил 5 шайб после 8 бросков во 2-м периоде матча с «Сиэтлом». Его заменили в перерыве

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7 комментариев

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Иллидан73
Все нормально Бенн две игры осталось потерпеть и на озера, рыба говорят ждет!
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Lanzar
Кракен посильнее явно, но в этом году вообще ничего не понятно.
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Valenchinche
Ответ Anton Stennikov
О да! Собрались мамины аналитики. Судите по одной игре. Объективно Даллас был лучше в первой и второй игре серии. Проигрыш, даже с таким счётом, не определяет победителя
по второй игре не спорю, но чем вы первую смотрели? даллас поиграл в начале 5 минут и в конце минут 10, все остальное время им Сиэтл даже шайбу подержать не давал...
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Джон Мщузавсех
У Далласа внезапно симпатичный состав и игра, но дальше пройдет только один, а Сиетл просто моложе.
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LorenzoInsigne
Надо забирать четвёртую игру вот и всё
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Сиэтл: когда карма кусает по-хоккейному 😏🏒
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Anton Stennikov
О да! Собрались мамины аналитики. Судите по одной игре. Объективно Даллас был лучше в первой и второй игре серии. Проигрыш, даже с таким счётом, не определяет победителя
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