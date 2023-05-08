Вратарь «Далласа» Эттинджер пропустил 5 шайб после 8 бросков во 2-м периоде матча с «Сиэтлом». Его заменили в перерыве

Вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер пропустил 5 шайб после 8 бросков «Сиэтла» во 2-м периоде.

Техасцы были разгромлены «Кракеном» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:7, 1-2).

24-летний американец отразил 12 бросков из 17. При этом все 5 шайб он пропустил во втором периоде – после 8 бросков соперника.

На третий период вышел Скотт Уэджвуд, отразивший 6 бросков из 8.