Вратарь «Далласа» Эттинджер пропустил 5 шайб после 8 бросков во 2-м периоде матча с «Сиэтлом». Его заменили в перерыве

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Скотт Уэджвуд Сиэтл Джейк Эттинджер Хоккей

Вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер пропустил 5 шайб после 8 бросков «Сиэтла» во 2-м периоде.

Техасцы были разгромлены «Кракеном» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:7, 1-2). 

24-летний американец отразил 12 бросков из 17. При этом все 5 шайб он пропустил во втором периоде – после 8 бросков соперника. 

На третий период вышел Скотт Уэджвуд, отразивший 6 бросков из 8. 

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7 комментариев

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Edwin_Hubble
На этой ветке тоже оставляют каменты?
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Александр Митраков
Ну вот, а писали, что у Ойлерз вратари плохие. Тем не менее, по факту, у Скиннера настолько крупных провалов не было, а Кэмпбелл со скамейки даже затащил.

У всех вратарей в этом плове бывают качели
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Фёдор Кузнецов
Многие лучшие вратари регулярки в этом плей-офф слабо играют
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Pink Floyd1276
Бывает
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Printezis1990
Говновратарь которого считают топом ,эксперты в майках ) ну пусть дальше считают )
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