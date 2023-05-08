Джек и Люк Хьюзы набрали 6 очков на двоих в 3-м матче против «Каролины». Это 6-й дуэт братьев в истории НХЛ с таким достижением в плей-офф

Джек и Люк Хьюзы набрали 6 очков на двоих в 3-м матче с «Каролиной».

Братья из « » отличились в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (8:4, 1-2).

21-летний набрал 4 (2+2) очка, а 19-летний Люк, проводивший дебютную игру в плей-офф, отметился 2 передачами.

Ранее 6+ очков в одном матче плей-офф на двоих в составе одной команды набирали 5 братских дуэтов.

Это Дон и Ник Метцы (1942 год, «Торонто» – 8), и Анри Ришары (1956 и 1957, «Монреаль», 9 и 6), Антон и (1981, «Квебек» – 6), Дуэйн и Брент Саттеры (1983, «Айлендерс» – 7 и 6), и Хенрик Седины (2011, «Ванкувер» – 7).