Джек и Люк Хьюзы набрали 6 очков на двоих в 3-м матче против «Каролины». Это 6-й дуэт братьев в истории НХЛ с таким достижением в плей-офф

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Джек и Люк Хьюзы набрали 6 очков на двоих в 3-м матче с «Каролиной».

Братья из «Нью-Джерси» отличились в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (8:4, 1-2). 

21-летний Джек набрал 4 (2+2) очка, а 19-летний Люк, проводивший дебютную игру в плей-офф, отметился 2 передачами. 

Ранее 6+ очков в одном матче плей-офф на двоих в составе одной команды набирали 5 братских дуэтов.

Это Дон и Ник Метцы (1942 год, «Торонто» – 8), Морис и Анри Ришары (1956 и 1957, «Монреаль», 9 и 6), Антон и Петер Штястны (1981, «Квебек» – 6), Дуэйн и Брент Саттеры (1983, «Айлендерс» – 7 и 6), Даниэль и Хенрик Седины (2011, «Ванкувер» – 7). 

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11 комментариев

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waleri
Осталось только выменять у Ванкувера старшего из братьев Куинна Хьюза для полного братского комплекта.
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srs
И чего с дебютом жокера в плей-офф тянули только. Он же не в Ак Барсе Билялетдинова все таки... где дедушки’ корнеевы-токрановы будут выходить пока окончательно не развалятся
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srs
Ответ srs
И чего с дебютом жокера в плей-офф тянули только. Он же не в Ак Барсе Билялетдинова все таки... где дедушки’ корнеевы-токрановы будут выходить пока окончательно не развалятся
В общем подвели маленько НД. Вряд ли выпусти они младшего Хьюзи со старта в мою фэнтази командочку попал старина Хэмилтон. Негодяи! Чтобы ваших игроков АС удачливый в свою тиму набрал!
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Booligan
У них нет четвертого брата?
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goga70
Стартовали просто феерично, не свезло Каролине:). Старший то давно у всех на виду. Будем теперь и за младшим смотреть.
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iron_m
Ответ srs
И чего с дебютом жокера в плей-офф тянули только. Он же не в Ак Барсе Билялетдинова все таки... где дедушки’ корнеевы-токрановы будут выходить пока окончательно не развалятся
Матч он провел очень неровный, и с фактом его наличия победа никак не связана, скорее вопреки.
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Алексей Синяков
Ответ goga70
Стартовали просто феерично, не свезло Каролине:). Старший то давно у всех на виду. Будем теперь и за младшим смотреть.
старший, который средний?
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goga70
Ответ Алексей Синяков
старший, который средний?
Ну старшой то в Ванкувере пылит, и как бы не хило пылит:). Значит средний.
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iron_m
Ответ waleri
Осталось только выменять у Ванкувера старшего из братьев Куинна Хьюза для полного братского комплекта.
Зачем? По окончании контракта сам перейдёт спокойно.
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Алексей Синяков
Ответ Booligan
У них нет четвертого брата?
нет, это все
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