Люк Хьюз – 6-й защитник в истории НХЛ с 2+ очками в первом матче в плей-офф в возрасте до 20 лет

Теги рейтинги Нью-Джерси Кубок Стэнли Скотт Нидермайер НХЛ Рэй Бурк Эрик Карлссон Миро Хейсканен Люк Хьюз Хоккей

Люк Хьюз сделал 2 результативные передачи в своем дебютном матче в плей-офф НХЛ.

«Нью-Джерси» обыграл «Каролину» (8:4) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2-1). 

19-летний защитник провел свой первый матч в текущем плей-офф. Младший брат форварда «Девилс» Джека Хьюза набрал 2 (0+2) очка. 

Ранее в истории НХЛ 2 очка или более в дебютном матче в плей-офф набирали только 5 защитников в возрасте до 20 лет. 

Это Рэй Бурк (1980, «Бостон»), Джим Павезе (1982, «Сент-Луис»), Скотт Нидермайер (1993, «Нью-Джерси»), Эрик Карлссон (2010, «Оттава») и Миро Хейсканен (2019, «Даллас»). 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jarome
Фамилии великих вдохновляют.
Интересно, все-таки, как перестроился Нью-Джерси. С 18 года по 22.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Люк Хьюз: две звезды родились, и это только начало! 🏒✨🚀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альф Третий
Ответ заблокированному пользователю
Люк Хьюз: две звезды родились, и это только начало! 🏒✨🚀
Невероятный дебют Люка Хьюза в плей-офф, как будто две звезды родились! А что же будет дальше? Ставим на лыжи, Люк, и летим в неизведанные просторы хоккейной славы! 🏒✨🚀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий