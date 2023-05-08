Люк Хьюз – 6-й защитник в истории НХЛ с 2+ очками в первом матче в плей-офф в возрасте до 20 лет
Люк Хьюз сделал 2 результативные передачи в своем дебютном матче в плей-офф НХЛ.
«Нью-Джерси» обыграл «Каролину» (8:4) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2-1).
19-летний защитник провел свой первый матч в текущем плей-офф. Младший брат форварда «Девилс» Джека Хьюза набрал 2 (0+2) очка.
Ранее в истории НХЛ 2 очка или более в дебютном матче в плей-офф набирали только 5 защитников в возрасте до 20 лет.
Это Рэй Бурк (1980, «Бостон»), Джим Павезе (1982, «Сент-Луис»), Скотт Нидермайер (1993, «Нью-Джерси»), Эрик Карлссон (2010, «Оттава») и Миро Хейсканен (2019, «Даллас»).
Интересно, все-таки, как перестроился Нью-Джерси. С 18 года по 22.