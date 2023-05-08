Джек Хьюз набрал 2+2 в 3-м матче с «Каролиной». У него 9 очков в 10 играх в дебютном плей-офф

Форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз набрал 2+2 в 3-м матче серии с «Каролиной».

«Девилс» обыграли «Харрикейнс» (8:4) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2).

21-летний нападающий был признан первой звездой матча. В активе первого номера драфта НХЛ-2019 стало 9 (5+4) очков в 10 играх в дебютном плей-офф.

В первых 10 играх в плей-офф в истории « » больше очков набрал только Джон Маклин (13, 1988 год, 4+9).

Столько же было у Аарона Бротена (9, 1988, 4+5).