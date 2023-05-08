Джек Хьюз набрал 2+2 в 3-м матче с «Каролиной». У него 9 очков в 10 играх в дебютном плей-офф

Теги Нью-Джерси Каролина Кубок Стэнли НХЛ Джон Маклин Аарон Бротен Джек Хьюз Хоккей

Форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз набрал 2+2 в 3-м матче серии с «Каролиной».

«Девилс» обыграли «Харрикейнс» (8:4) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2). 

21-летний нападающий был признан первой звездой матча. В активе первого номера драфта НХЛ-2019 стало 9 (5+4) очков в 10 играх в дебютном плей-офф.

В первых 10 играх в плей-офф в истории «Нью-Джерси» больше очков набрал только Джон Маклин (13, 1988 год, 4+9).

Столько же было у Аарона Бротена (9, 1988, 4+5). 

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4 комментария

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Марсель Объелся
Первые две шайбы сам сделал. По сути определил исход матча. Ну и потом Ахо через бедро уронил красиво
+10
0
+10
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Дмитрий Александрович
Красавчик! Хорошая игра
+4
0
+4
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LOsP06GH
Прогресс года, прибавил резко в сравнении прошлым сезоном!
+3
0
+3
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Пользователь заблокирован
Джек Хьюз: дай ему лёд, и он разнесет врагов на атомы! 🏒⛸️💣
0
0
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