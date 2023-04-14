Карандин о судействе в КХЛ: «Военное время – военные решения. Пора менять судей на дроны, а нарушителей правил вызывать электронными повестками»

Юрий Карандин предложил использовать дроны и электронные повестки для судейства игр КХЛ.

– В судействе армейской серии было много ошибок. Прежде всего речь о мелких фолах, они регулярно пропускались, арбитры, по сути, уходили от ответственности и многое пускали на самотек.

Считаю, такая линия арбитража была невыгодна прежде всего для СКА, ведь тем самым гасился главный козырь Питера – командная скорость. Ну а в более позиционной игре класс игроков проявлялся, отсюда итоговый и объективный счет 4-2.

В серии « » – « » отмечу гол Сафонова в пятом матче при счете 2:2. Любой профессионал в ходе семиминутного видеопросмотра видел, что «военная комната» тянет время и буквально выдавливает из себя решение этот гол не засчитывать. В конце концов выдавили, хотя в регулярном чемпионате такие шайбы засчитывались в девяти случаях из десяти. Опять грубая ошибка!

– Почему это произошло?

– Так арбитры просто уходили от скандала. Незадолго до шайбы казанца Сафонова скорее всего чистый гол забил омич Чистяков, но его не засчитали. Поэтому комната с Сафоновым и вымучивала свое решение – чтобы и овцы были целы, и волки сыты (смеется).

Вообще в этом главная проблема нашего арбитража – работаем не по кодексу правил, а по понятиям. У первого клуба – один куратор, у второго – другой, третьему не повезло, он вообще без кураторов. Вот и крутится «военная комната» во все стороны...

– Что делать?

– Военное время, значит, «военным комнатам» – военные решения. Раз судьи уходят от ответственности, а все докручивается в ручном режиме, значит веление времени – менять судей на дроны. Пусть висят над всей площадкой и передают «картинку» в центр, который и принимает решения. А нарушителей правил вызывать на скамейки для штрафников электронными повестками.

Честно скажу, при нынешней системе арбитража с дронами хуже точно не будет, – сказал бывший советский арбитр.