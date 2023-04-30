Браташ о самом ценном игроке финала Кубка Гагарина: «Отдал бы звание Федорову. Лучший игрок всех времен, понимание игры – уникально»

Теги ЦСКА СКА Олег Браташ Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Антон Слепышев Тимур Билялов Максим Соркин Адам Рейдеборн Прохор Полтапов Хоккей

Олег Браташ считает Сергея Федорова самым ценным участником финала Кубка Гагарина.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» (4-3 в серии) в финале Кубка Гагарина.

– Самым ценным игроком плей-офф назвали Михаила Григоренко. Согласны?

– Мне кажется, что если бывают командные победы, то у нас сейчас именно такой случай.

– А если бы вас попросили все равно назвать одно из игроков – кто бы это был? Может, Рейдеборн, который очень прибавил в решающих раундах?

– Во вратарском противостоянии Рейдеборн точно в этой серии не переиграл Билялова. Тимур играл, как минимум, не хуже. Если не сказать, что лучше.

Да и вообще не сказал бы, что кто-то из хоккеистов армейцев сыграл вот прямо ключевую роль.

Слепышев понравился, Каменев, Григоренко, Соркин, Полтапов – молодцы, понравилась их игра, но нельзя сказать, что кто-то из них персонально принес Кубок.

Все решила поставленная командная игра и четкая реализация плана тренерского штаба.

Когда получается выполнять требования тренеров, или как говорит Сергей Викторович: «Делать правильные вещи», то ЦСКА выглядит непобедимым. Я бы отдал звание MVP Сергею Федорову.

– Как ему удается добиваться правильной игры от команды? Не он же один к такому стремиться, а Кубки никому не отдает. Он гений?

– Сергей Федоров – по моему мнению, лучший игрок всех времен и народов.

Более того, по ходу своей карьеры он выступал на всех позициях, кроме вратарской. И всегда на высочайшем уровне.

Его уровень понимания игры, его опыт – уникальны. Очевидно, что в любой мелочи, в любом микроэпизоде он видит, как сыграть правильно на командный результат.

Но одно дело знать самому, а вот донести, добиться выполнения от своих подопечных – это другой дар.

И мы видим по двум последним сезонам, что у Федорова он есть. Два сезона работы – два кубка. Уникальное достижение, – сказал заслуженный тренер России.

10 комментариев

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NOOhr
Согласен на все 100!
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Сергей Орлов
Федоров - сильнейший русский, игравший в НХЛ.
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ottomann
Фёдорова бы в сборной глянуть, игру читал всегда, и на уровне игрока и тренера.
Как центр так вообще один из лучших игроков
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Монсеньор Мартинес
Вопрос о лучшем игроке: я бы отдал звание тренеру...
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Николай Колосов
Интуиция спокойствие уверенность!!Сергей удивил!! Он Стратег он даже тактик в общем спец У него сила, воля плюс характер — молодец!
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Ramzez II
Федоров очень скромный и не медийный человек. если дай бог останется таким, когда ему предложат быть ГТ сборной, а ему по любому предложат. Успехов!!!
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Олег
Фёдоров, прогрессирует с каждым годом, как тренер. Номер 1 на сегодня в кхл...
Сергей как игрок,был хорош. И как тренер,не потерялся. Браво 👏 👏 👏 ....
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Booligan
Ответ Олег
Фёдоров, прогрессирует с каждым годом, как тренер. Номер 1 на сегодня в кхл... Сергей как игрок,был хорош. И как тренер,не потерялся. Браво 👏 👏 👏 ....
нужно больше запятых, не нервничай так
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