Браташ о самом ценном игроке финала Кубка Гагарина: «Отдал бы звание Федорову. Лучший игрок всех времен, понимание игры – уникально»

Олег Браташ считает Сергея Федорова самым ценным участником финала Кубка Гагарина.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» (4-3 в серии) в финале Кубка Гагарина.

– Самым ценным игроком плей-офф назвали . Согласны?

– Мне кажется, что если бывают командные победы, то у нас сейчас именно такой случай.

– А если бы вас попросили все равно назвать одно из игроков – кто бы это был? Может, , который очень прибавил в решающих раундах?

– Во вратарском противостоянии Рейдеборн точно в этой серии не переиграл . Тимур играл, как минимум, не хуже. Если не сказать, что лучше.

Да и вообще не сказал бы, что кто-то из хоккеистов армейцев сыграл вот прямо ключевую роль.

понравился, Каменев, Григоренко, Соркин, – молодцы, понравилась их игра, но нельзя сказать, что кто-то из них персонально принес Кубок.

Все решила поставленная командная игра и четкая реализация плана тренерского штаба.

Когда получается выполнять требования тренеров, или как говорит Сергей Викторович: «Делать правильные вещи», то ЦСКА выглядит непобедимым. Я бы отдал звание MVP Сергею Федорову.

– Как ему удается добиваться правильной игры от команды? Не он же один к такому стремиться, а Кубки никому не отдает. Он гений?

– Сергей Федоров – по моему мнению, лучший игрок всех времен и народов.

Более того, по ходу своей карьеры он выступал на всех позициях, кроме вратарской. И всегда на высочайшем уровне.

Его уровень понимания игры, его опыт – уникальны. Очевидно, что в любой мелочи, в любом микроэпизоде он видит, как сыграть правильно на командный результат.

Но одно дело знать самому, а вот донести, добиться выполнения от своих подопечных – это другой дар.

И мы видим по двум последним сезонам, что у Федорова он есть. Два сезона работы – два кубка. Уникальное достижение, – сказал заслуженный тренер России.