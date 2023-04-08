Юрий Карандин: «Судейство в КХЛ не должно быть подарком ко дню рождения руководителя ЦСКА. Гуськов нанес Николаеву чистый колющий удар, это 5+20»

Юрий Карандин считает, что судьи допустили грубую ошибку в 3-м матче серии СКА – ЦСКА.

После трех игр финала Западной конференции московский клуб ведет со счетом 2-1.

– В первой встрече серии судейство показалось мне удовлетворительным. Резонанс вызвал разве что эпизод с отменой малого штрафа форварда ЦСКА Каменева, который на последних минутах при счете 2:2 выбил клюшку у соперника. На мой взгляд, это была ситуация «50 на 50», поэтому арбитры в столь тонкий момент перестраховались, и их решение мне понятно. Но готов понять и критику экспертов.

Во втором матче отметил бы только одно слабое удаление. В этом сезоне слежу за молодым арбитром Морозовым, вряд ли своим решением удалить в третьем периоде защитника ЦСКА Дитца за толчок клюшкой он будет гордиться. Тем более что канадец допускает много вот таких пограничных нарушений – и при таком отношении, как у Морозова, он не покидал бы скамейки для штрафников.

Ну а в третьем матче никаких смягчающих моментов в атаке Гуськова на Николаева не увидел. Там чистый колющий удар, в регулярном чемпионате по новым правилам это были автоматические «5+20». Без обсуждений!

– Давайте разберем этот эпизод в деталях.

– Так там нечего разбирать. Форвард въезжает во вратарскую площадку и акцентированно наносит удар между ног голкипера, клюшка даже гнется, с верхней камеры на повторе это видно. Так что ни одного смягчающего для Гуськова фактора.

Накануне в матче «Авангард» – «Ак Барс» был куда более мягкий эпизод с таким ударом, но там бригада Оленин – Беляев сразу же выписала малый штраф. А тут грубейшая ошибка.

Для меня самое непонятное, что в ситуации Гуськов – Николаев смотрели в «военной комнате». Видимо, бригада Раводин – Юдаков в какой-то мере стала ее заложницей, ведь окончательное решение, судя по всему, принималось наверху. Вообще надо эти комнаты убирать – они снижают ответственность арбитров, расслабляют их.

– Как объяснить такую ошибку?

– У меня нет объяснений. Но судейство в КХЛ не должно быть подарком ко дню рождения, которое в тот день отмечал руководитель ЦСКА [Игорь Есмантович], – сказал бывший советский арбитр.