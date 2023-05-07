Макдэвид набрал 2+ очка в 6-м подряд матче в этом плей-офф. Он 1-й игрок в истории НХЛ с 2 такими сериями за карьеру

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 2+ очка в 6-м подряд матче в этом плей-офф и вошел в историю НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (5:1, 1-1). 

В его активе стало 15 (5+10) очков в 8 играх в текущем плей-офф. Во всех матчах, кроме первых двух, он набирал 2 или 3 очка. 

В прошлом плей-офф у Коннора была серия из 7 игр подряд с 2+ очками.

Он первый игрок в истории НХЛ с 2 сериями из 6 или более игр подряд с 2+ очками в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру. 

19 комментариев

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Эскалация добра
Как обычно растворяется в ПО,ничего нового ахаха
+71
-3
+68
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Kanan Jarrus
абсолютно любой может выиграть кубок стэнли. но быть талантливым и играть как мак могут только драйз, грецки и лемье
набирать в среднем по два очка за игру в плей-офф - только эти четверо способны на это
+43
0
+43
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Антон Никитин
не кубковый что поделать))
+33
0
+33
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Олег Усов
Ответ Эскалация добра
Как обычно растворяется в ПО,ничего нового ахаха
одним словом-бегунок-))))))))))
+21
0
+21
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Антон Никитин
Ответ Crenk
Капризов способен , Ахо Никита Кучеров мог бы но зачастую красоту ставит превыше результативности
Капризова увидели. Спасибо
+22
-2
+20
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Kanan Jarrus
да хватит уже об этих бегунках-супостатах
как сыграл защитник путина в тылу врага и гениальный метатель шайбы с синей линии? его еще по приколу называют лучшим снайпером современности. нигде не могу найти статистику
+23
-7
+16
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akrets
Мак провел на высочайшем (своем) уровне все игры этого плей-офф. Если где-то не залетело или Леон набрал больше баллов, это не значит, что Коннор провалился. Чтобы убедиться, достаточно смотреть матч, а не только смотреть итоговые цифры
+12
0
+12
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Мистер Кафель
8 игр и 15 очков, бегунов без броска и исключительно игрок для регулярки))).
+10
-1
+9
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ArmBoy90
Эдмонтону положен Стэнли хотя бы только из-за наличия этих двух гениальных машин в составе-Макдэвида и Драйзайтля))
+8
-2
+6
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Real_v_dushe
Эта игра у него явно в актив и напомнила его образца лучших игр регулярки. Вегасу не позавидуешь теперь, Леон и Коннор явно нацелились на КС.
+5
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+5
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Matador
ого, даже Грецки и Лемье такого не делали.
+5
0
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Антон Никитин
Ответ Crenk
В том году не смотрели ?
Он и в том сезоне не приблизился ни к МакДи, ни к Драйзу
+4
0
+4
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Алекс Баландин
Ответ ArmBoy90
Эдмонтону положен Стэнли хотя бы только из-за наличия этих двух гениальных машин в составе-Макдэвида и Драйзайтля))
Если положен, то возьмут) красавцы парни
+2
0
+2
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TBFTT
Как же потешно сейчас вспоминаются, те кто орали, что Макдевид только в регулярке может в ПО растворяется, а так же делбики которые потешались над Макдевидом после первого матча.
+1
0
+1
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Александр Базилий
Ответ Эскалация добра
Как обычно растворяется в ПО,ничего нового ахаха
Да что этот бегунок может?! Его Драйз прокачивает🤣🤣🤣
+1
0
+1
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Splin
Посмотрим что в итоге будет, а не отрезках😊😬😊
0
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Splin
Ответ Kanan Jarrus
абсолютно любой может выиграть кубок стэнли. но быть талантливым и играть как мак могут только драйз, грецки и лемье набирать в среднем по два очка за игру в плей-офф - только эти четверо способны на это
может посмотрим после окончания карьеры, сколько будет в ПО, в среднем.
0
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