Макдэвид набрал 2+ очка в 6-м подряд матче в этом плей-офф. Он 1-й игрок в истории НХЛ с 2 такими сериями за карьеру
Коннор Макдэвид набрал 2+ очка в 6-м подряд матче в этом плей-офф и вошел в историю НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (5:1, 1-1).
В его активе стало 15 (5+10) очков в 8 играх в текущем плей-офф. Во всех матчах, кроме первых двух, он набирал 2 или 3 очка.
В прошлом плей-офф у Коннора была серия из 7 игр подряд с 2+ очками.
Он первый игрок в истории НХЛ с 2 сериями из 6 или более игр подряд с 2+ очками в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру.
набирать в среднем по два очка за игру в плей-офф - только эти четверо способны на это
как сыграл защитник путина в тылу врага и гениальный метатель шайбы с синей линии? его еще по приколу называют лучшим снайпером современности. нигде не могу найти статистику