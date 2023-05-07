Драйзайтль забросил 30 шайб в плей-офф НХЛ за 45 матчей – 7-й результат в истории

Теги рейтинги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Бретт Халл Морис Ришар Реджи Лич Леон Драйзайтль Хоккей

Форвард «Эдмонтона» сделал дубль во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1).

В его активе стало 13 шайб в 8 играх в текущем плей-офф. Всего за карьеру – 31 шайба в 45 играх. 

До отметки 30 шайб в Кубке Стэнли быстрее добирались 6 игроков – Морис Ришар (за 33 игры), Марио Лемье (36), Уэйн Гретцки (38), Бретт Халл (40), Стив Пэйн и Реджи Лич (по 41). 

У партнера Драйзайтля по команде Коннора Макдэвида 26 шайб в 45 играх в плей-офф за карьеру. 

У Драйзайтля 13 шайб в 8 играх в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Больше на таком отрезке было только у Лалонда в 1919 году – 15

4 комментария

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Misson
Ответ Андрей Корбут
сколько не забивай немчура все равно гитлер капут
Максимально глупый коммент.
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