Драйзайтль забросил 30 шайб в плей-офф НХЛ за 45 матчей – 7-й результат в истории

Форвард « » сделал дубль во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1).

В его активе стало 13 шайб в 8 играх в текущем плей-офф. Всего за карьеру – 31 шайба в 45 играх.

До отметки 30 шайб в Кубке Стэнли быстрее добирались 6 игроков – (за 33 игры), (36), (38), (40), Стив Пэйн и Реджи Лич (по 41).

У партнера Драйзайтля по команде Коннора Макдэвида 26 шайб в 45 играх в плей-офф за карьеру.

У Драйзайтля 13 шайб в 8 играх в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Больше на таком отрезке было только у Лалонда в 1919 году – 15