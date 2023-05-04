Драйзайтль – 1-й игрок НХЛ за 101 год с 11+ шайбами в первых 7 играх в розыгрыше Кубка Стэнли. В истории – 3-й

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Леон Драйзайтль – 1-й игрок НХЛ за 101 год с 11+ шайбами в первых 7 играх в плей-офф.

Немецкий нападающий «Эдмонтона» сделал покер в первом матче серии второго раунда с «Голден Найтс» (4:6, 0-1). 

В его активе стало 15 (11+4) очков в 7 играх в текущем плей-офф. 

Ранее 11+ шайб в первых 7 играх в отдельном розыгрыше Кубка Стэнли забрасывали только 2 игрока.

Это Ньюси Лалонд (1919 год, «Монреаль», 15 голов в 7 играх, всего – 17 в 10) и Бэйб Дай (1922, «Торонто», 11 в 7 – итоговый результат)

По 10 шайб в 7 играх забрасывали Морис Ришар (1944, «Монреаль», всего – 12 в 9) и Стив Пэйн (1981, «Миннесота», всего – 17 в 19). 

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35 комментариев

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Maxim Shumov
Бедный Леон. С такой защитой и вратарской линией, с Нёрсом, получающим больше самого Драйза, сценарий в ПО всегда будет один - Мак и Леон вдвоем дотаскивают всё это дело максимум до финала конфы и вылетают. Да и то, все лавры достанутся МакДи.
+41
-3
+38
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гилберт
Ответ Maxim Shumov
Бедный Леон. С такой защитой и вратарской линией, с Нёрсом, получающим больше самого Драйза, сценарий в ПО всегда будет один - Мак и Леон вдвоем дотаскивают всё это дело максимум до финала конфы и вылетают. Да и то, все лавры достанутся МакДи.
Эдмонтонский Малкин.
+29
-1
+28
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Maxim Shumov
В следующем матче ему можно и штук 6 закинуть, но Деарнэ, Нёрс и Скиннер тогда привезут все 9.
+20
-2
+18
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Maxim Shumov
Ответ Egorushka56
А Макдэвид планирует забивать побольше?
А Деарнэ планирует привозить поменьше?
+18
-2
+16
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Владислав Никонов
Великий игрок этот Леон!
+8
0
+8
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DenSpM
Ответ Maxim Shumov
В следующем матче ему можно и штук 6 закинуть, но Деарнэ, Нёрс и Скиннер тогда привезут все 9.
Что Скиннер сегодня привез?
+9
-1
+8
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Maxim Shumov
Ответ гилберт
Эдмонтонский Малкин.
Да, именно, Леон - прям Малкин 20-х годов. Как бы европеец не феерил, всегда будет просто хорошим центром, а вся шумиха только вокруг канадца.
+9
-1
+8
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cahes
Что за лев этот Леон? А по факту, молодчина, особенно второй гол. Но Вегас сегодня в духе Бразилия, вы нам сколько сможете, а мы вам…
+7
0
+7
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Белый офицер
Ответ DenSpM
Что Скиннер сегодня привез?
Сегодня был бенефис 73 номера. Я таких клоунов давно не видел.
+4
0
+4
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Egorushka56
А Макдэвид планирует забивать побольше?
+6
-3
+3
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Serge Vendino
Чем их там в Эдмонтоне кормят
+3
0
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Белый офицер
Ответ Павел Зарубин
Неужели ни в одной команде нет защиты, способной остановить эту машину
Спецы с спортса орали что Вегас не ЛАК и их защита засушит нефтяную парочку.
+2
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xantos
Драйзайтль кубковый, это он ещё в свой 1-й или 2--й сзон показал.
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Latenight Radio
За СТО ОДИН год!
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Кино Музыка
А достижение-то легендарное.
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rngr
Драйзайтль невероятен!
+2
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Павел Зарубин
Неужели ни в одной команде нет защиты, способной остановить эту машину
+2
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curdboy
вот это вошёл в историю, конечно
+1
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ABarca777
Это говорит в т.ч. и о том, что соперники не прикрывают немца, раз он столько забивает! Вообще с Вегасом игра была на расслабоне. Это не Дэвилз -NYR или Флорида с Бостоном или Торонто. Казалось, что одна команда , что другая особо не напрягается. Моментов создали в среднем не так много. В общем, первая игра не показатель еще. Но забавно посмотреть)
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Booligan
К чемпионату мира должен подойти в огненной форме, может даже успеет на первую игру
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Philatelist79
И в списке нет Гретцки? 0_о
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Белый офицер
Дас ис фантастиш!
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ottomann
Ответ Maxim Shumov
Бедный Леон. С такой защитой и вратарской линией, с Нёрсом, получающим больше самого Драйза, сценарий в ПО всегда будет один - Мак и Леон вдвоем дотаскивают всё это дело максимум до финала конфы и вылетают. Да и то, все лавры достанутся МакДи.
2 года осталось отмучиться в Эдмонтоне , а потом можно на вольные хлеба , искать команду по душе и с большими перспективами на Кубок.

Хосса тоже половину карьеры скитался, а потом нашёл свою команду и поперло
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Андрей Трубецкой
Немецкая машина, вратари конечно огонь
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