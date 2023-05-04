Драйзайтль – 1-й игрок НХЛ за 101 год с 11+ шайбами в первых 7 играх в розыгрыше Кубка Стэнли. В истории – 3-й

Леон Драйзайтль – 1-й игрок НХЛ за 101 год с 11+ шайбами в первых 7 играх в плей-офф.

Немецкий нападающий « » сделал покер в первом матче серии второго раунда с «Голден Найтс» (4:6, 0-1).

В его активе стало 15 (11+4) очков в 7 играх в текущем плей-офф.

Ранее 11+ шайб в первых 7 играх в отдельном розыгрыше Кубка Стэнли забрасывали только 2 игрока.

Это Ньюси Лалонд (1919 год, «Монреаль», 15 голов в 7 играх, всего – 17 в 10) и Бэйб Дай (1922, «Торонто», 11 в 7 – итоговый результат)

По 10 шайб в 7 играх забрасывали (1944, «Монреаль», всего – 12 в 9) и Стив Пэйн (1981, «Миннесота», всего – 17 в 19).