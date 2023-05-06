Крикунов о «России 25»: «У нас хоккейная страна, все, кто в хоккее, смотрят эти матчи. Ротенберг справляется с работой на посту главного тренера»

Владимир Крикунов оценил работу Романа Ротенберга на посту главного тренера «России 25».

Сегодня команда проиграла со счетом 4:7.

«Это товарищеская игра. Игроки притерлись, привыкли к друг другу и подумали, что легко обыграют, но не получилось.

Квартальнов в сборную Беларуси взял молодых ребят, просматривает их. Они все стараются, кто-то, может, попадет в « », а кто-то в сборную, когда ее допустят на чемпионат мира.

В принципе, сборной России надо играть, без игр сборная не может существовать. Ребята должны понимать, что сборная есть и будет, им для этого нужно в нее попадать. Когда все успокоится, мы вернемся на чемпионат мира.

У нас хоккейная страна, все, кто в хоккее, следят и смотрят эти матчи. Сейчас завершился сезон , мы ищем возможность посмотреть хоккей. Ротенберг справляется с работой на посту главного тренера команды «Россия 25», просматривает игроков. Все смотрят кандидатов», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.