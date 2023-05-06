Крикунов о «России 25»: «У нас хоккейная страна, все, кто в хоккее, смотрят эти матчи. Ротенберг справляется с работой на посту главного тренера»

Теги Сборная России по хоккею Дмитрий Квартальнов Владимир Крикунов Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Владимир Крикунов оценил работу Романа Ротенберга на посту главного тренера «России 25».

Сегодня команда проиграла Беларуси со счетом 4:7.

«Это товарищеская игра. Игроки притерлись, привыкли к друг другу и подумали, что легко обыграют, но не получилось.

Квартальнов в сборную Беларуси взял молодых ребят, просматривает их. Они все стараются, кто-то, может, попадет в «Динамо», а кто-то в сборную, когда ее допустят на чемпионат мира.

В принципе, сборной России надо играть, без игр сборная не может существовать. Ребята должны понимать, что сборная есть и будет, им для этого нужно в нее попадать. Когда все успокоится, мы вернемся на чемпионат мира.

У нас хоккейная страна, все, кто в хоккее, следят и смотрят эти матчи. Сейчас завершился сезон КХЛ, мы ищем возможность посмотреть хоккей. Ротенберг справляется с работой на посту главного тренера команды «Россия 25», просматривает игроков. Все смотрят кандидатов», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.

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28 комментариев

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Bulat89
Под старость всю свою репутацию теряют,что годами зарабатывали...
+51
-1
+50
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Юрец55
Даже бесплатно не пошел бы смотреть на матч этой «сборной». Только из-за тренера.
+34
-1
+33
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Сергей Жарковский
У нас хоккейная страна- ДА! Ротенберг справляется на посту главного тренера сборной -НЕТ!
+22
0
+22
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Сергей Гирин
Как же старые пер🚾уны задолбали во всех сферах
+16
-1
+15
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nmnackjbxkasbk
вот вы плюетесь, а кто даст квартиру старому клоуну?
+12
0
+12
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_Абырвалг_
Блин , опередили. Только,что хотел написать,что сейчас вылезут старые лизуны и скажут,что -"Дайте дескать, молодому-самобытному тренеру спокойно поработать" !
+11
0
+11
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Брулин
Кто сказал "обосрались"?!! Теперь это называется "микронюансы".
+14
-3
+11
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Кеша
Ответ nmnackjbxkasbk
вот вы плюетесь, а кто даст квартиру старому клоуну?
У него все хорошо . В десять , а может в пятьдесят раз лучше , чем у вас . Даже не сомневайтесь . А вот для чего он льстит Ротенбергу -это вопрос .
+9
0
+9
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Владимир
Ответ Юрец55
Даже бесплатно не пошел бы смотреть на матч этой «сборной». Только из-за тренера.
Я тоже об этом писал, когда он у нас в Челябинске был.. Только из-за него.. Парни тут не причём!
+8
0
+8
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Владимир
Ответ Кеша
У него все хорошо . В десять , а может в пятьдесят раз лучше , чем у вас . Даже не сомневайтесь . А вот для чего он льстит Ротенбергу -это вопрос .
Ему сейчас всё льстят!! Не могу понять, что происходит с ним и!?!?
+6
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+6
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jonnysilverhand01
Кто смотрит ЭТО, тот точно хоккей не любит …
+6
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jemz
Какой-то прям тренд нахваливать Йозе Субмарино
+6
-1
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личные рекорды это не хоккей
Крикунов сам тренер штангистов а не хоккеистов, баллоны и секундомер , у него своя тупая СИТЕМА
+4
-1
+3
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Виталий Кошкин
"Когда все успокоится..." и кто-то же верит что вот так просто "успокоится"...
+3
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Заборостроитель
Как там со скоростями, пешком как футболисты и выиграть не получается?🤣
+2
0
+2
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Павел Скоков
Ответ Брулин
Кто сказал "обосрались"?!! Теперь это называется "микронюансы".
Да, такой вялой Белоруси попасть 4:7.. Только после хорошей пивной вечеринки можно было;))
+2
0
+2
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maxoc
Этим ветеранам тренерского цеха на карту падают хорошие кэшбэки видимо, за хорошие отзывы
+2
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Nikolay_exp
Ладно ещё когда фрики типа Назарова или Юдина лижут ротану дабы хайпануть но когда это делают заслуженные ветераны типа Крикунова или Юрзинова то это конечно дно полное
+1
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nmnackjbxkasbk
Ответ Кеша
У него все хорошо . В десять , а может в пятьдесят раз лучше , чем у вас . Даже не сомневайтесь . А вот для чего он льстит Ротенбергу -это вопрос .
кому суп редкий, кому жемчуг редкий.
+1
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Павел Скоков
Ответ nmnackjbxkasbk
вот вы плюетесь, а кто даст квартиру старому клоуну?
У него дом в Подмосковье..
+1
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Павел Скоков
Ответ Владимир
Я тоже об этом писал, когда он у нас в Челябинске был.. Только из-за него.. Парни тут не причём!
Шоу было хорошим и атмосфера на трибунах огонь! ТШ в лице Корешкова, Шафранова, Зубова работает. Роман - свадебный генерал))
+2
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Красно Белый
Еще один глубоко засунул
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Shamarin
Крикунов динамовец, поэтому так умело работает языком.
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Сергей Омиго
Дед смотрит вперед,на старые заслуги плевать,там,где20тренеров в команде могут взять и21го,главным консультантом консультантов,так,что каждому свое
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Melnikov1968
Смотрят как раз далеко не все, а только те, кто заплатил за билеты, или получил их на шару. Многим по фигу.
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