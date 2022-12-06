Мироманов о фарм-клубе «Вегаса»: «Надеюсь, когда-нибудь получится выйти русской пятеркой на лед»

Даниил Мироманов ответил на вопрос о россиянах в составе фарм-клуба «Вегаса».

– В «Хендерсоне», помимо вас, четыре россиянина. Вы общаетесь между собой хорошо?

– Да, у нас в «Хендерсоне» образовалась Russian five, русская пятерка.

Но мы все вместе сыграли только совсем недавно, до этого у Вани Морозова было небольшое повреждение, потом Паша Дорофеев был на травме буквально пару игр.

Надеюсь, когда-нибудь получится выйти целой русской пятеркой на лед. Атмосфера в раздевалке приятная, здорово, что есть возможность поговорить по-русски с пацанами.

– Вы в системе «Вегаса» третий сезон. До этого играли в Канаде. Много помогали Морозову, Марушеву, Дорофееву?

– В прошлом году мы вместе жили с Максом Марушевым, много ему помогал. Был Паша Дорофеев. В концовке сезона подъехал Ваня Морозов.

Тренеры просят, когда есть возможность, переводить, чтобы все, что они говорили, доходило до ребят.

Даня Чайка хорошо знает английский, ему помощь не нужна. Мы с ним в одной хоккейной академии в Канаде учились, – сказал Мироманов.