«Авангард» не подпишет Любимова и Картаева, у клуба другие трансферные цели (Metaratings)

Теги Авангард Салават Юлаев Спартак возможные переходы КХЛ Владислав Картаев Роман Любимов Хоккей

«Авангард» не будет подписывать Романа Любимова и Владислава Картаева.

Как сообщает Metaratings, омский клуб не рассматривает вариант сотрудничества с нападающими. Вопрос о подписании игроков не стоит, у омичей другие трансферные цели.

Ранее появилась информация о том, что Любимов и Картаев могут подписать контракты с «Авангардом».

В минувшем сезоне Любимов выступал за «Спартак». На счету нападающего 3 (2+1) очка в 43 матчах регулярного чемпионата.

Картаев в сезоне-2022/23 набрал 10 (6+4) очков в 48 играх регулярного чемпионата. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий сыграл 6 матчей за «Салават» и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Да это было и так понятно. Это жёлтушный сэ распространяет такую хрень.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Schmidt
Оперативно Антон прочитал наши комменты тут😉😆подсуетился
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor337
Это ладно, вот вопрос усиления вратарской позиции беспокоит
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Novatsky
Ответ Roman Schmidt
Оперативно Антон прочитал наши комменты тут😉😆подсуетился
😁
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Синяков
Новости из разряда "сам пошутил - сам посмеялся"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexey Alexeev
Судя по тому,что трансферная кампания идёт,- с тренером определились, хотя и не официально
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angryslon
Ответ Igor337
Это ладно, вот вопрос усиления вратарской позиции беспокоит
Усиления не будет. В следующий сезон входит пара Демченко - Мишуров. Для легионера нет места, а среди хороших российских вратарей нет свободных кандидатур.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AERN
Агенты набросили, чтобы контракты им набить в других клубах. Ава молодцы, что оперативно среагировали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Den Sh
Ответ Владимир Дьяченко
Как ты достал нытик,в каждой теме пишешь про вратаря. Демченко себя хорошо проявил,и никакого Аликина в Омске не будет.
Возможно Демченко где-то себя и проявил, но точно не в хоккее и точно не в Авангарде, такие плюхи пускать может только некомпетентный вратарь, в общем купи себе очки и пересмотри матчи, раз ничего не видишь. Ну а если я тебя достал, то ты смело можешь пойти на ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angryslon
Ответ Den Sh
У меня? Нет у меня их нет, они на рынке свободных агентов есть или были, нужно просто работать над этим а не тупо булки просиживать! Аликин был шикарным вариантом, но почему-то его Авто подписало, а не мы.
Ну Аликин с Авто скорее всего очень давно договорились, что он по окончании контракта к ним переходит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angryslon
Ответ Den Sh
Хороших может и нет, но нам хотя бы средненького найти. Демченко-это хоккейное днище!!! Мишурову практически не дают возможности проявить себя, а если всё же ставят в рамку, то мягко говоря, стеной он совсем не выглядит и даже на роль маленькой стеночки тоже пока не тянет, но всё же потенциал у него есть и есть смысл его оставлять. Не думаю, что руководство настолько слепые, что не видят огромной проблемы с вратарской линией.
Есть кандидаты среди средненьких?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Дима
Ответ Max_ST
Это фиаско! Господа! Трансферная политика провалена!
Еще никого не подписали, а уже провалена…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max_ST
Ответ Ыжык
Вы персональный болельщик Любимова и Картаева?
😆 Если только в мечтах Картаева и Любимова 😆
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mpFreeman
Капец, как Любимов деградировал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
продавец-пипец
На кладбище ещё поищите игроков!!!Там выбор боооольшой!!!👍👍👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Правспарт
Слабенький
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Маслов
Что и требовалось доказать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Невский
Авангард замутил какую-то схему интересно что будет , молодцы .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max_ST
Это фиаско! Господа! Трансферная политика провалена!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий