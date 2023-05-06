«Авангард» не подпишет Любимова и Картаева, у клуба другие трансферные цели (Metaratings)

«Авангард» не будет подписывать Романа Любимова и Владислава Картаева.

Как сообщает Metaratings, омский клуб не рассматривает вариант сотрудничества с нападающими. Вопрос о подписании игроков не стоит, у омичей другие трансферные цели.

Ранее появилась информация о том, что Любимов и Картаев могут подписать контракты с «Авангардом».

В минувшем сезоне Любимов выступал за « ». На счету нападающего 3 (2+1) очка в 43 матчах регулярного чемпионата.

Картаев в сезоне-2022/23 набрал 10 (6+4) очков в 48 играх регулярного чемпионата. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий сыграл 6 матчей за « » и не отметился результативными действиями.