Форвард «Салавата» Башкиров: «Феномен «Зеленого дерби» – в противостоянии двух республик. Два соседних региона стараются друг друга обыграть»

Форвард «Салавата» Данил Башкиров высказался о «Зеленом дерби» с «Ак Барсом».

«Феномен «Зеленого дерби» – в противостоянии двух республик. Не только на льду, но и на трибунах: что в Уфе, что в Казани болельщики невероятно поддерживают свои команды в этих матчах. Два соседних региона, которые стараются друг друга обыграть (улыбается).

Такой настрой от зрителей передается хоккеистам, и мы всегда стараемся порадовать наших болельщиков, казанских – огорчить, а « » – наоборот. В этом сезоне было интересно сыграть против Казани, у них в команде – , Шипачев и другие звезды.

Радулов много выиграл, у него огромный опыт: конечно, хотелось не уступить ему в борьбе, победить. Таких звезд обыгрывать вдвойне приятно», – сказал 21-летний нападающий уфимцев.