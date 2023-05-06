Форвард «Салавата» Башкиров: «Феномен «Зеленого дерби» – в противостоянии двух республик. Два соседних региона стараются друг друга обыграть»
Форвард «Салавата» Данил Башкиров высказался о «Зеленом дерби» с «Ак Барсом».
«Феномен «Зеленого дерби» – в противостоянии двух республик. Не только на льду, но и на трибунах: что в Уфе, что в Казани болельщики невероятно поддерживают свои команды в этих матчах. Два соседних региона, которые стараются друг друга обыграть (улыбается).
Такой настрой от зрителей передается хоккеистам, и мы всегда стараемся порадовать наших болельщиков, казанских – огорчить, а «Ак Барс» – наоборот. В этом сезоне было интересно сыграть против Казани, у них в команде – Радулов, Шипачев и другие звезды.
Радулов много выиграл, у него огромный опыт: конечно, хотелось не уступить ему в борьбе, победить. Таких звезд обыгрывать вдвойне приятно», – сказал 21-летний нападающий уфимцев.
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