Марченко установил рекорд «Коламбуса» по голам за сезон для новичков (21)
Кирилл Марченко установил рекорд «Коламбуса» по голам за сезон для новичков.
Нападающий «Блю Джекетс» отметился двумя результативными (1+1) баллами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3 ОТ).
Россиянин забросил победную шайбу на 16-й секунде овертайма.
Таким образом, Марченко забил 21-й гол в нынешнем сезоне.
Лучший результат клуба ранее установил Пьер-Люк Дюбуа (20 голов в 82 играх при 48 очках, 2017/18).
Всего в 53 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету Марченко 25 (21+4) баллов.
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