Марченко установил рекорд «Коламбуса» по голам за сезон для новичков (21)

установил рекорд « » по голам за сезон для новичков.

Нападающий «Блю Джекетс» отметился двумя результативными (1+1) баллами в матче регулярного чемпионата против «Оттавы» (4:3 ОТ).

Россиянин забросил победную шайбу на 16-й секунде овертайма.

Таким образом, Марченко забил 21-й гол в нынешнем сезоне.

Лучший результат клуба ранее установил (20 голов в 82 играх при 48 очках, 2017/18).

Всего в 53 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету Марченко 25 (21+4) баллов.