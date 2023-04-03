Марченко установил рекорд «Коламбуса» по голам за сезон для новичков (21)

Теги Коламбус НХЛ Пьер-Люк Дюбуа Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко установил рекорд «Коламбуса» по голам за сезон для новичков.

Нападающий «Блю Джекетс» отметился двумя результативными (1+1) баллами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3 ОТ).

Россиянин забросил победную шайбу на 16-й секунде овертайма.

Таким образом, Марченко забил 21-й гол в нынешнем сезоне.

Лучший результат клуба ранее установил Пьер-Люк Дюбуа (20 голов в 82 играх при 48 очках, 2017/18).

Всего в 53 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету Марченко 25 (21+4) баллов.

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4 комментария

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Бобынин
Эт хто ваще! Очередная бамбуковая пулялка?))
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Вадим Сидоров
"21+4" - любопытная статистика, острозаточенный снайпер или пасовать некому, поэтому приходится надеяться только на себя:)
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Pavol Demitra
Неожиданно)
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йозе марино
странно конечно всего 4 передачи, он всю карьеру будет преимушественно забивать?)
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