Пойнт с 2+1 и 50-м голом в сезоне, Бернс с дублем и Люк Хьюз с первыми очками (1+1) в НХЛ – звезды дня в лиге

Брэйден Пойнт, Брент Бернс и Люк Хьюз – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги предпоследнего игрового дня регулярного чемпионата.

Первая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Детройтом». Канадец стал 3-м игроком в истории клуба, достигшим отметки 50 шайб за сезон.

Вторая звезда – защитник «Каролины» с дублем в ворота «Флориды» (6:4).

Третья звезда – защитник « » с 2 (1+1) очками в матче с «Вашингтоном» (5:4 ОТ). 19-летний защитник (младший брат форварда «Девилс» Джека Хьюза) набрал первые очки в лиге в своей второй игре.