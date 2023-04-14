Пойнт с 2+1 и 50-м голом в сезоне, Бернс с дублем и Люк Хьюз с первыми очками (1+1) в НХЛ – звезды дня в лиге

Теги рейтинги Нью-Джерси Тампа-Бэй Каролина Брент Бернс НХЛ Брэйден Пойнт Люк Хьюз Хоккей

Брэйден Пойнт, Брент Бернс и Люк Хьюз – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги предпоследнего игрового дня регулярного чемпионата. 

Первая звезда – форвард «Тампы» Брэйден Пойнт с 3 (2+1) очками в матче с «Детройтом». Канадец стал 3-м игроком в истории клуба, достигшим отметки 50 шайб за сезон. 

Вторая звезда – защитник «Каролины» Брент Бернс с дублем в ворота «Флориды» (6:4). 

Третья звезда – защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз с 2 (1+1) очками в матче с «Вашингтоном» (5:4 ОТ). 19-летний защитник (младший брат форварда «Девилс» Джека Хьюза) набрал первые очки в лиге в своей второй игре. 

2 комментария

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sashkaaa
Ответ Ko Vi
НДД нужно еще третьего Хьюза взять и флеш собрать)))
set?
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Ko Vi
НДД нужно еще третьего Хьюза взять и флеш собрать)))
0
0
0
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