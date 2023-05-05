Ротенберг о дубле Полякова в матче с Казахстаном: «Он наш герой. Николай может играть еще лучше. У него хорошие данные, он воспитанник питерского хоккея»

Теги СКА Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Николай Поляков Дмитрий Николаев сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг оценил выступление Николая Полякова в матче против Казахстана (3:0).

«Отсутствие Николаева в заявке? Готовим всех игроков. Он очень много сыграл в этом сезоне. У нас новый тренер вратарей, новый штаб. Они определяют, и мы вместе думаем. Посмотрим.

Думаю, что все сыграют, но завтра мы играем только на победу, поэтому будут играть сильнейшие. Вратаря на матч мы объявим за час до старта встречи. Зачем давать лишнюю информацию нашему сопернику?

Дубль Полякова? Николай на всех тренировках выкладывается, он замечательный в этом плане игрок. Работает, тренируется. И вы видите по его игре, по катанию и по самоотдаче, что он всегда один из лучших в команде. Самоотверженный хоккеист, который много играет в меньшинстве.

Сегодня он забил в большинстве, забил пять на пять, забил победную шайбу. Нам нужны герои, и сегодня он наш герой, герой этой игры, как и все остальные ребята. Николай может играть еще лучше. У него очень хорошие данные, он наш воспитанник, воспитанник ленинградского и питерского хоккея. Поэтому мы рады, что он выходит на такой уровень – но есть что улучшить, есть над чем работать. Здесь все только через работу», – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» Ротенберг.

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21 комментарий

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KaizerSoze
Ответ Ебздрогыч
Йозя играется в тренера - пипл хавает
В этом то все и дело, что не играется, он искренне это делает и искренне верит в то что несет, говорит это от души. Это большая беда, что этот человек выбрал хоккей, а не кёрлинг :(
+20
0
+20
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jonnysilverhand01
Ответ KaizerSoze
В этом то все и дело, что не играется, он искренне это делает и искренне верит в то что несет, говорит это от души. Это большая беда, что этот человек выбрал хоккей, а не кёрлинг :(
Сборная по керлингу сейчас напряглась …
+14
-2
+12
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Ебздрогыч
Йозя играется в тренера - пипл хавает
+16
-7
+9
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weaverpro
После игры с Северной Кореей героев будет намного больше!
+11
-2
+9
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открывай!
Интересно, когда Йозя выеживаться прекратит? Лучше бы ,,систему,, изучал🤣🤣🤣
+4
0
+4
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Александр Рыбаков
Ответ KaizerSoze
В этом то все и дело, что не играется, он искренне это делает и искренне верит в то что несет, говорит это от души. Это большая беда, что этот человек выбрал хоккей, а не кёрлинг :(
лапту
+3
0
+3
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Александр Рыбаков
мультфильм великолепный гоша он не видел
+2
0
+2
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_Абырвалг_
Кто минуснул,обоснуйте? СБ. Казахстана в таком составе , с такой игрой на предстоящем Ч.М. не конкурентноспособна! Многие кататься просто не умеют. В чем героизм?
+2
0
+2
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Альф Третий
Ответ открывай!
Интересно, когда Йозя выеживаться прекратит? Лучше бы ,,систему,, изучал🤣🤣🤣
Может быть, Ротенбергу стоит порекомендовать Йозефу изучать также и игру своей команды, а не только систему противника 😉
+2
0
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Александр Рыбаков
Ответ KaizerSoze
В этом то все и дело, что не играется, он искренне это делает и искренне верит в то что несет, говорит это от души. Это большая беда, что этот человек выбрал хоккей, а не кёрлинг :(
да, это беда
+2
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_Абырвалг_
Рома,сб.Казахстана (если поедет этим составом),будет слабейшей сб, на Ч.М. Некоторые ее игроки на коньках еле стоят.Так,что думаю счет 0:8 будет не в диковинку .Разве,что с Венграми за вылет из группы сильнейших потолкаются. Словения и та сильней по игре !
+4
-3
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Ми Ша
Это беда российского хоккея
+2
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Ilya88
Ответ открывай!
Интересно, когда Йозя выеживаться прекратит? Лучше бы ,,систему,, изучал🤣🤣🤣
Прилично на системе посидел судя по всему 😁
+1
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TOR-NN
Ответ _Абырвалг_
Рома,сб.Казахстана (если поедет этим составом),будет слабейшей сб, на Ч.М. Некоторые ее игроки на коньках еле стоят.Так,что думаю счет 0:8 будет не в диковинку .Разве,что с Венграми за вылет из группы сильнейших потолкаются. Словения и та сильней по игре !
Словения?))) если к ним Копитар приедет, то я бы посмотрел как ёзе о них зубы обломает…
+1
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открывай!
Ответ fedorksv1961@icloud.com
А прекратит он на будующий сезон, когда с кубком опять пролетит!
Не думаю🤣🤣 таким похоже всё равно....массу причин придумает
0
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fedorksv1961@icloud.com
Ответ открывай!
Интересно, когда Йозя выеживаться прекратит? Лучше бы ,,систему,, изучал🤣🤣🤣
А прекратит он на будующий сезон, когда с кубком опять пролетит!
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Сергей Омиго
В Сочи его вместе с Алыбармакяном,Попугаевым,Глотовым только тогда в ска игра наладится,верни украденное
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Talgat
Главное помнить какой игрок и откуда, чей воспитанник + дежурные слова и интервью Йозе готово!
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Марк Марк
Следующей остановкой будет наверн что Йозе решит и сам на лед выходить за сборку и Ска))) Антропометрия хорошая, опыт богатый, грех не попробовать)))
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jonnysilverhand01
Ну всё … в первое звено Бостона его … а в России нужно назвать в честь него школу и проспект, герой ведь !

Рома, тебе нужно было на рынке торговать, рекламировать ты умеешь, но как тренер ты Рома полный ноль и человек с улицы
+3
-3
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J-12
🤦‍♂️
+1
-1
0
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