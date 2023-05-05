Ротенберг о дубле Полякова в матче с Казахстаном: «Он наш герой. Николай может играть еще лучше. У него хорошие данные, он воспитанник питерского хоккея»

Роман Ротенберг оценил выступление Николая Полякова в матче против Казахстана (3:0).

«Отсутствие Николаева в заявке? Готовим всех игроков. Он очень много сыграл в этом сезоне. У нас новый тренер вратарей, новый штаб. Они определяют, и мы вместе думаем. Посмотрим.

Думаю, что все сыграют, но завтра мы играем только на победу, поэтому будут играть сильнейшие. Вратаря на матч мы объявим за час до старта встречи. Зачем давать лишнюю информацию нашему сопернику?

Дубль Полякова? Николай на всех тренировках выкладывается, он замечательный в этом плане игрок. Работает, тренируется. И вы видите по его игре, по катанию и по самоотдаче, что он всегда один из лучших в команде. Самоотверженный хоккеист, который много играет в меньшинстве.

Сегодня он забил в большинстве, забил пять на пять, забил победную шайбу. Нам нужны герои, и сегодня он наш герой, герой этой игры, как и все остальные ребята. Николай может играть еще лучше. У него очень хорошие данные, он наш воспитанник, воспитанник ленинградского и питерского хоккея. Поэтому мы рады, что он выходит на такой уровень – но есть что улучшить, есть над чем работать. Здесь все только через работу», – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» Ротенберг.