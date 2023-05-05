Агент Рейдеборна о будущем игрока в ЦСКА: «Время покажет. Жизнь спортсмена короткая, а в КХЛ действует четкий потолок зарплат»

Теги ЦСКА КХЛ Р-Спорт Адам Рейдеборн потолок зарплат Алеша Пилко Хоккей

Агент Адама Рейдеборна сообщил, что вратарь хочет остаться в ЦСКА.

Ранее появилась информация о том, что клуб и игрок решили не продолжать сотрудничество из-за лимита на легионеров.

«На данный момент ведется работа по Адаму. Его приоритетное желание – остаться в ЦСКА. В этом клубе он все знает.

С другой стороны, жизнь спортсмена короткая, а в КХЛ действует четкий потолок зарплат. Время покажет», – сказал Алеша Пилко.

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3 комментария

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Демид Котов
Пусть остается, думаю ребят из ЦСКА все устраивает, желаем ему побед в будущем и меньше травм!
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_Абырвалг_
Какой потолок зарплат ? Один песик почти четверть официального бюджета унес.Остальный видать за ролтон играли .)))
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Дамир Сабиров
Ответ Демид Котов
Пусть остается, думаю ребят из ЦСКА все устраивает, желаем ему побед в будущем и меньше травм!
А вот Трактор опять с вратарями "пролетит", нужно шевелиться.
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