Пашков об «Авангарде»: «Кризис начался после ухода Хартли – как этого тренера ни воспринимай. Может, он и завершится с возвращением канадца?»

Александр Пашков поделился мыслями о кризисе в «Авангарде.

«В « » состав вроде бы неплохой, но он расползается.

Внутренний кризис Омска начался после ухода – как этого тренера ни воспринимай. Может, он и завершится с возвращением канадца?

У Омска есть крепкий фундамент – новая 11-тысячная арена, который и будет держать команду. В ней только нужно навести порядок, с помощью болельщиков.

И необходимо понять, что управлять стадионом – это одно, а хоккейной командой – совсем другое, – сказал олимпийский чемпион Пашков.