Пашков об «Авангарде»: «Кризис начался после ухода Хартли – как этого тренера ни воспринимай. Может, он и завершится с возвращением канадца?»
Александр Пашков поделился мыслями о кризисе в «Авангарде.
«В «Авангарде» состав вроде бы неплохой, но он расползается.
Внутренний кризис Омска начался после ухода Боба Хартли – как этого тренера ни воспринимай. Может, он и завершится с возвращением канадца?
У Омска есть крепкий фундамент – новая 11-тысячная арена, который и будет держать команду. В ней только нужно навести порядок, с помощью болельщиков.
И необходимо понять, что управлять стадионом – это одно, а хоккейной командой – совсем другое, – сказал олимпийский чемпион Пашков.
Хоть цыган и забрехался но часть правды он говорит и из этой правды можно понять что Авангард сделал достойные предложения баьаевским клиентам. То что началось потом, обычнные методы работы цыгана. И вы повелись, даже кризис какой то придумали)
И чего вы так боитесь перекрестного по? Для начала первый раунд пройдите)