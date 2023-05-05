Пашков об «Авангарде»: «Кризис начался после ухода Хартли – как этого тренера ни воспринимай. Может, он и завершится с возвращением канадца?»

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Александр Пашков G-Drive Арена Хоккей

Александр Пашков поделился мыслями о кризисе в «Авангарде.

«В «Авангарде» состав вроде бы неплохой, но он расползается.

Внутренний кризис Омска начался после ухода Боба Хартли – как этого тренера ни воспринимай. Может, он и завершится с возвращением канадца?

У Омска есть крепкий фундамент – новая 11-тысячная арена, который и будет держать команду. В ней только нужно навести порядок, с помощью болельщиков.

И необходимо понять, что управлять стадионом – это одно, а хоккейной командой – совсем другое, – сказал олимпийский чемпион Пашков.

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31 комментарий

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Ыжык
Внутренний кризис? На примере Пашкова мы видим как тупой хайп и СМИ влияют на мозги людей не способных рассуждать логически. В чем кризис? В том что цыган пытается развести Авангард на деньги? Ведь если убрать новости связанные с бабаем, то у Авангарда обычное межсезонье, идёт комплектование команды. Пошли на смелый эксперимент, доверили, непоследнему человеку для Авангарда должность генмена. В прошедшем сезоне дошли до полуфинала КГ. Команда МХЛ играла в финале. Также Авангард самая посещаемая команда лиги. И третья в Европе. Да есть проблемы с потолком и уходом лидеров, но на то потолок и вводили, что бы было интереснее. В общем мозги нужно включать.
+26
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Ыжык
Ответ bars1998
Кризис начался после того как вернулись в Омск, Менеджмент думал что Подмосковье и Омск для игроков одно и тоже, еще и потолок в лиге появился, В итоге пошел психоз из за того что не получаеться удержать игроков надо переплачивать за все)
В первый год потолка Авангард стал чемпионом, а в прошлом году никто не боялся ехать в Омск и не требовал переплат. Вы просто повелись на истерику цыгана, и на этом построили ваши предположения
+12
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Tosha NeoN
А что там за кризис о котором знает Пашков и не знаю я, болельщик ежедневно мониторящий новости команды. И арена на 12 тысяч
+8
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Александр Маслов
Ответ Ыжык
Внутренний кризис? На примере Пашкова мы видим как тупой хайп и СМИ влияют на мозги людей не способных рассуждать логически. В чем кризис? В том что цыган пытается развести Авангард на деньги? Ведь если убрать новости связанные с бабаем, то у Авангарда обычное межсезонье, идёт комплектование команды. Пошли на смелый эксперимент, доверили, непоследнему человеку для Авангарда должность генмена. В прошедшем сезоне дошли до полуфинала КГ. Команда МХЛ играла в финале. Также Авангард самая посещаемая команда лиги. И третья в Европе. Да есть проблемы с потолком и уходом лидеров, но на то потолок и вводили, что бы было интереснее. В общем мозги нужно включать.
Полностью согласен.
+4
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Виктор Попов
Вообще-то арена 12ти тысячная , и какой в ней надо навести порядок? Похоже он вообще не понимает о чём говорит..
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Огюст
Хотелось , что бы Хартли вернулся в Авангард !
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Виктор Попов
Кризис? О чём он?
+3
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Влад Пахомов
Не могу понять о каком кризисе речь идёт , совсем сдал старче)) и арена у нас 12000тысяч
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Александр Маслов
Ответ Ыжык
В первый год потолка Авангард стал чемпионом, а в прошлом году никто не боялся ехать в Омск и не требовал переплат. Вы просто повелись на истерику цыгана, и на этом построили ваши предположения
Точно.
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Великий Кукурузо
топ4 лиги - кризис,нормальная планка у Авы😬
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Ыжык
Ответ bars1998
Ага теперь смотрим новые контракты Буше и Найта ) И сколько хотят другие игроки топ 6 )
И как на это влияет Омск? Я бы вам порекомендовал посмотреть как играют Буше и Найт, а потом посмотреть на остальных ноющих и сравнить. Грицюк и Толчинский даже в половину не так полезны, а Ткачев в обороне 0. А теперь вопрос, за что им давать больше? Именно этим и руководствуется менеджеры Авангарда. В общем фильтруйте информацию и старайтесь рассуждать.
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Остап80
Ответ Виктор Попов
Кризис? О чём он?
ох , какие мы в его годы будем ... пусть старичок порезвится , для ротации пойдет ...
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Юрец55
Про вместимость Подгорная могла напутать. Она вечно косячит
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Demis Iordanov
а в чем кризис? кто нибудь подскажет?))
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Остап80
Ответ Александр Маслов
Полностью согласен.
не полностью , но согласен .
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Ыжык
Ответ bars1998
Лысенков так то у Крылова на окладе это все знают если что)
Хе хе. Все знают, а Крылов? Даже если это правда, то каким образом это отменяет заказуху цыгана по всем фронтам?
Хоть цыган и забрехался но часть правды он говорит и из этой правды можно понять что Авангард сделал достойные предложения баьаевским клиентам. То что началось потом, обычнные методы работы цыгана. И вы повелись, даже кризис какой то придумали)
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Ыжык
Ответ bars1998
ну да да все плохие а мы на белом Коне🤣🤣🤣 Тут все друг друга стоят) Жаба с Гадюкой ) В Любом случае удачи Омску ,сейчас Перкрестный ПО а значит теперь все на оборот Востоку выгодно что бы команды в своих онференциях были сильные и наоборот соответственно на Западе
Тут бабай в роли жабы и гадюки одновременно. Есть информация что товарищ договорился)
И чего вы так боитесь перекрестного по? Для начала первый раунд пройдите)
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Ыжык
Ответ Роман Кротов
Конечное завершится, ведь новый состав подбирается именно под Боба Хартли (Шулак, Абросимов, Спиценко, Куликов, Пьянов, Гераськин и т.д.).
По каким критериям эти игроки под Хартли?
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