«Северсталь» повторила предложение «Металлурга» Гераськину

«Северсталь» повторила контрактное предложение Игорю Гераськину.

Игрок является ограниченно свободным агентом.

Ранее стало известно, что Гераськину предложил контракт « ».

Повторение предложения означает, что теперь игрок останется в «Северстали».

В 66 матчах регулярного чемпионата‑2022/23 набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 5 передачами.