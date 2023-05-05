«Северсталь» повторила предложение «Металлурга» Гераськину

Теги Металлург Мг Северсталь КХЛ Игорь Гераськин Хоккей

«Северсталь» повторила контрактное предложение Игорю Гераськину.

Игрок является ограниченно свободным агентом.

Ранее стало известно, что Гераськину предложил контракт «Металлург».

Повторение предложения означает, что теперь игрок останется в «Северстали».

В 66 матчах регулярного чемпионата‑2022/23 Гераськин набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 5 передачами.

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9 комментариев

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MESSIya
теперь обменяют...
+6
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+6
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Rudenzik
На зло Разину повторили и обменяют в Авангард, агент подтвердил
+5
0
+5
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Metallurg111
Видимо мало предложили
+3
0
+3
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MESSIya
Переходит в Авангард, на денежную компенсацию
+2
-1
+1
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Anton Woland
Ответ Metallurg111
Видимо мало предложили
В телеге писали про 50 (из которых 20 подписной бонус) + 35 + 38 + 33 на 4 года
+1
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Руслан Х
Оп-па!💥
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Ruar
Да молодцы на самом деле.
Во первых че толку от этой компенсации в 100млн, звучит грозно, на деле нихрена ты на них ценного не купишь, а тут лидер на адекватном контракте 4 года, в конце концов ты его всегда сможешь обменять.
Во вторых Севе все равно надо дотягивать до пола, его же увеличили с нового сезона.
Если верить всяким инсайдерам, то были цифры на 4 сезона: 50-35-38-33(+20 подписной бонус). Из них тяжеловатый только 1 год и бонус, остальное просто подарок за игрока с такой статой.
+1
-1
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Ruar
Ответ Ruar
Да молодцы на самом деле. Во первых че толку от этой компенсации в 100млн, звучит грозно, на деле нихрена ты на них ценного не купишь, а тут лидер на адекватном контракте 4 года, в конце концов ты его всегда сможешь обменять. Во вторых Севе все равно надо дотягивать до пола, его же увеличили с нового сезона. Если верить всяким инсайдерам, то были цифры на 4 сезона: 50-35-38-33(+20 подписной бонус). Из них тяжеловатый только 1 год и бонус, остальное просто подарок за игрока с такой статой.
В Аве в итоге всплыл😁
0
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