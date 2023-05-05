«Северсталь» повторила предложение «Металлурга» Гераськину
«Северсталь» повторила контрактное предложение Игорю Гераськину.
Игрок является ограниченно свободным агентом.
Ранее стало известно, что Гераськину предложил контракт «Металлург».
Повторение предложения означает, что теперь игрок останется в «Северстали».
В 66 матчах регулярного чемпионата‑2022/23 Гераськин набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 5 передачами.
Во первых че толку от этой компенсации в 100млн, звучит грозно, на деле нихрена ты на них ценного не купишь, а тут лидер на адекватном контракте 4 года, в конце концов ты его всегда сможешь обменять.
Во вторых Севе все равно надо дотягивать до пола, его же увеличили с нового сезона.
Если верить всяким инсайдерам, то были цифры на 4 сезона: 50-35-38-33(+20 подписной бонус). Из них тяжеловатый только 1 год и бонус, остальное просто подарок за игрока с такой статой.